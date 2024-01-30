Основные болезни томатов, их признаки, причины возникновения: шпаргалка огородника

19:57 2024-01-30
Основные болезни томатов, их признаки, причины возникновения: шпаргалка огородника

Рассказываем кратко об основных заболеваниях помидоров и объясняем, по каким признакам их можно различить.

Фитофтороз - грибковая инфекция, появляется при высокой влажности и высоких температурах.

Бурая пятнистость - возникает в тепличных условиях, когда есть высокая влажность и перепады температур.

Бактериоз - болезнь, поражающая сосудистую систему помидоров.

Белая пятнистость листьев бывает при высоких температурах и большой влажности.

Черная ножка возникает при высокой влажности, густых посевах, инфицировании грунта.

Вершинная гниль появляется, когда не хватает кальция в земле, провоцируют ее резкие перепады температур.

Мозаика - это вирус, который можно подхватить через пасынкование.

Некроз стеблевой части возникает внизу растения, сначала проявляется трещинами темно-зеленого цвета.

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