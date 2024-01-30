Как сделать из чая и кофе подкормку для комнатных растений: советы цветовода

Подкормить комнатные растения успешно можно чаем или кофе.

Использовать нужно спитую заварку или кофейную гущу.

Эти компоненты надо высушить и добавлять как мульчу или как удобрение в вазон.

Подкармливать можно как сухой заваркой, так и настоем из нее.

Берем стакан заварки, заливаем тремя литрами горячей воды, настаиваем пять дней.

Постоянно перемешиваем, потом процеживаем и подкармливаем цветы.

Чай и кофе способны нейтрализовать щелочную среду.

Их акутально применять для растений, которые любят кислые почвы.

Пересаживая или переваливая растения, на дренажный слой раскладываем чайные остатки, или кофейную гущу, потом идет слой почвы.

Поверх этой смеси высаживается растение.

Чайные и кофейные добавки делают землю легкой, воздушной.

Если на почве в вазоне завелись мушки, кофейную и чайную добавки не применяем, чтобы не увеличивать популяцию насекомых.