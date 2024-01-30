Готовим из бананов полезное удобрение для цветов: советы эксперта

Банановые шкурки надо мелко порезать и просушить. Пересаживая растения, насыпаем в вазон слоем или заделываем в почву.
Есть еще один способ. Шкурки надо высушить, потом измельчить в кофемолке. Из темного коричневого порошка делаем удобрение.
Его можно подсыпать перед поливом в вазон или развести с водой и применять как жидкую подкормку.
Банановое удобрение - хороший вариант для цветущих растений. Особенно нравится подкормка розам, после нее кусты пышно и долго цветут.
Такую реакцию вызывает калий, которого в бананах много.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__