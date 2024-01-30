Используем алоэ для увеличения всхожести семян: что говорят эксперты

Сок алоэ опытные дачники давно используют как биостимулятор роста. Он может пригодиться при повышении всхожести семян.

Их нужно сначала замочить в воду, туда добавить несколько капель сока алоэ. Потом семенной материал надо держать в жидкости до 20 часов.

Поливая комнатные растения, можно тоже добавлять сок алоэ в поливочную воду. Сок берется из листиков растений, возраст которых не меньше трех лет.

Сначала отрывается листик и держится в холодильнике несколько дней, потом из него добывается сок.

Также цветоводы могут взять на заметку полезную и простую подкормку из золы.

На литр воды понадобится 30 г золы. Настой готовится неделю, время от времени его надо перемешивать, потом можно использовать для полива растений.

В древесной золе присутствует калий, кальций, фосфор. Фосфор отвечает за энергетические процессы в тканях и считается одним из основных жизненно важных элементов.