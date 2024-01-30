Основные признаки нехватки или излишка минеральных веществ в почве

Первый признак нехватки питания можно заметить по внешнему виду растения. Его нижние листики начинают отмирать.

Если не хватает фосфора, можно увидеть такие симптомы. Растение перестает расти, меняет цвет листьев, на них могут появиться пятна.

Если проблема в недостатке калия, побеги делаются слабыми и хрупкими, легко ломаются. Цветения нет, или оно начинается позже обычного срока.

Запомните, нельзя подкармливать растения сразу после пересадки. Зимой, в фазу покоя, а также во время болезни, причина которой неизвестна, тоже не стоит кормить растения.

Избыточное количество полученных удобрений можно заметить по таким признакам: появляется белый налет на земле после полива мягкой водой.

При этом кончики увядающих листиков сохнут, побеги плохо растут и ломаются.