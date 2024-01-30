Основные признаки нехватки или излишка минеральных веществ в почве

20:28 2024-01-30
Основные признаки нехватки или излишка минеральных веществ в почве

Чтобы улучшить состав и структуру грунта, надо понимать, чего ему не хватает, а что содержится там в избытке.

Первый признак нехватки питания можно заметить по внешнему виду растения. Его нижние листики начинают отмирать.

Если не хватает фосфора, можно увидеть такие симптомы. Растение перестает расти, меняет цвет листьев, на них могут появиться пятна.

Если проблема в недостатке калия, побеги делаются слабыми и хрупкими, легко ломаются. Цветения нет, или оно начинается позже обычного срока.

Запомните, нельзя подкармливать растения сразу после пересадки. Зимой, в фазу покоя, а также во время болезни, причина которой неизвестна, тоже не стоит кормить растения.

Избыточное количество полученных удобрений можно заметить по таким признакам: появляется белый налет на земле после полива мягкой водой.

При этом кончики увядающих листиков сохнут, побеги плохо растут и ломаются.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
01:18

Алиса Семенова

История о том, как у Моцарта было украдено детство

История о том, как у Моцарта было украдено детство

27 января 1756 года в Зальцбурге в семье Анны Марии и Леопольда Моцарт родился необыкновенный мальчик.
Алиса Семенова
00:39

Алиса Семенова

Рыболовы рассказали, какие снасти и приманку использовать для зимней рыбалки

Рыболовы рассказали, какие снасти и приманку использовать для зимней рыбалки

Ловля рыбы зимой требует от рыбака выдержки, терпения и тщательной подготовки в вопросе экипировки и принадлежностей.
Алиса Семенова
00:27

Алиса Семенова

Развеиваем самые популярные мифы о садоводстве

Развеиваем самые популярные мифы о садоводстве

Садоводство – одно из самых древних занятий человечества, но наука добралась и сюда, внедряя свои технологии повсеместно.
Алиса Семенова
00:16

Алиса Семенова

Опытные хозяйки рассказали о правильной чистке кожаного дивана

Опытные хозяйки рассказали о правильной чистке кожаного дивана

Кожа служит вечно при правильном уходе и заботе, узнайте, как почистить кожаный диван, чтобы он всегда выглядел блестящим и новым.
Алиса Семенова
00:01

Алиса Семенова

Каким должно быть правильное питание для блеска ваших волос

Каким должно быть правильное питание для блеска ваших волос

На красоту и здоровье волос влияют многие факторы: возраста, генетики, гормонов и питательных веществ, которые попадают в организм.
Алиса Семенова
23:56

Алиса Семенова

Рыболовы рассказали о правилах хранения опарыша

Рыболовы рассказали о правилах хранения опарыша

Отличная наживка для ловли самой разной рыбы - известный всем рыболовам опарыш или личинка мясной мухи.
Алиса Семенова
23:39

Алиса Семенова

Насколько важно закрывать жало рыболовного крючка наживкой: мнение рыболовов

Насколько важно закрывать жало рыболовного крючка наживкой: мнение рыболовов

Поговорим о спорном вопросе для многих любителей рыбалки, то есть о том, следует ли закрывать жало крючка наживкой.
article_image 22:14

Огородники с опытом рассказали, как использовать марганцовку в саду и огороде

Садоводы и огородники, уже многие годы и с хорошими результатами, используют марганцовку для защиты и подкормки растений в саду, огороде и для комнатных растений.

article_image 21:57

Простой способ повысить эффективность радиатора

Как-то недавно встретился с одним знакомым сантехником, и разговор зашел за отопление. Он поделился со мной простым советом, который, по его словам, поможет значительно повысить эффективность радиаторов отопления.

article_image 21:40

Ковер на стене- признак советского быта

Если спросить любого человека жившего в СССР — 10 признаков советского быта, то ковёр на стене был бы одним из первых ответов.