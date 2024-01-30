Какие признаки укажут на созревание озимого чеснока: мнение эксперта

Примерный срок уборки озимого чеснока - середина июля. Более точную дату подскажут специальные ориентиры, о которых знают все опытные дачники.

Нижние листики становятся желтыми сохнут.

Сама головка чеснока приобретает серебристо-серый цвет, отливает глянцем.

Чесночные стрелки тоже могут подсказать, когда пора извлекать головки из земли. Стрелки у созревшего чеснока начинают раскрываться.

Если не вовремя выкопать и затянуть с этим, луковички трескаются, чеснок прорастает и плохо хранится.

Помните, за 2-3 недели до выкопки чеснока нужно прекратить его полив полностью.