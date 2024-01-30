Дачный эксперт рассказал о секретах высокого урожая капусты: полезные советы для новичков

20:41 2024-01-30
Дачный эксперт рассказал о секретах высокого урожая капусты: полезные советы для новичков

Рассказываем, какое полезное удобрение положить в посадочную лунку при выращивании капусты.

При высадке важно заложить основу будущего хорошего урожая. За это отвечает подходящая подкормка.

на задаст нужный тон развитию капусты, останется только поддерживать растения умеренным уходом.

В каждую лунку надо положить угощение для капусты: большую ложку скорлупы яиц, столько же золы и маленькую ложку суперфосфата.

Туда же можно добавить горчицу - тоже маленькую ложку. Такой состав исключит появление личинок, которые будут портить корни.

Перемешиваем удобрения и поливаем горячим марганцевым раствором. Остывшие лунки можно использовать для посадки рассады.

Мульчируем посадки перегноем. Поливать их надо ежедневно первые 4 дня. Потом увлажняем два раза в неделю.

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