В Тирасполе домашний хомячок выжил при пожаре и получил новую кличку

В момент пожара в квартире находились все члены семьи, которые выбежали из дома, когда услышали громкий хлопок в ванной. Прибывшие на место событий спасатели быстро потушили пожар и обнаружили живым домашнего хомяка. Теперь семья называет питомца "Выжившим".

Сотрудники МЧС Тирасполя установили, что возгорание произошло из-за короткого замыкания потолочного светильника, который расплавился от высокой температуры.

Также пострадала стеклянная душевая камера в квартире: капли расплавленного светильника падали на стекло, из-за чего оно треснуло и впоследствии разбилось.