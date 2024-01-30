В секторе Газа хирурги вынуждены оперировать детей без анестезии

Андреа Москателли работает в итальянской больнице, куда в рамках гуманитарной программы доставляют пострадавших детей из сектора Газа. По словам Москалетти, вчера их госпиталь доставили трёх палестинских девочек, которых в Газе оперировали без анестезии.

При этом доктор подчеркнул, что палестинские хирурги не имеют возможности проводить операции с анестезией из-за того, что подобные процедуры в секторе Газа делаются в полевых госпиталях.

Из-за военной операции Израиля в Газе наблюдается серьёзный дефицит медикаментов, продуктов питания и гигиенических предметов первой необходимости.