Что советуют знающие цветоводы для обильного цветения лилий на даче

Первую подкормку лилиям даем в начале июня. В это время им нужен азот.

На 10 л воды добавляем 30 г мочевины и столько же аммиачной селитры.

Но сначала хорошо поливаем клумбы обычной водой, чтобы потом н было ожогов. Лилии сразу бурно пойдут расти.

Когда пройдет 10 дней, делаем другую подкормку для цветов. Используем в этот раз древесную золу.

Ее можно просто рассыпать по земле вокруг кустов. После этого обильно поливаем почву водой.

Вместо золы подойдет любое комплексное удобрение с фосфором, магнием, азотом. После этого растение начинает активно завязывать бутоны.