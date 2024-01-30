Илья Муромец - один из лучших желтых сортов томатов с высокой урожайностью

Сорт дает красивые ярко-желтые с оранжевым оттенком плоды.

Вкус яркий, насыщенный, выраженный томатный, помидоры ароматные и сочные, с плотной мякотью.

В высоту саженцы растут до 2 метров. Стебли отращивают мощные, коренастые, соцветия простые.

Первое соцветие образуется в пазухе 5-7 листа, остальные - через 1-2 листа.

В кистях по 5-7 томатов массой по 250 г в среднем, есть и такие, что вырастают по полкило.

Сорт очень урожайный, семена всегда в свободном доступе в любом магазине. Их потом можно заготавливать со своих плодов.

Незаменимый сорт для зимних заготовок - салатов и томатных соков. По сроку созревания - среднеспелый.