В Мексике 20 человек погибли в автокатастрофе с автобусом

В мексиканском штате Синалоа на трассе произошло лобовое столкновение рейсового автобуса с трейлером, в результате чего признаны погибшими 20 человек. Известно, что трагедия произошла на участке дороги "Масатлан-Кульякан-Максиписта".

Сообщается, что виновников аварии является водитель трейлера, поскольку именно он влетел в двухэтажный пассажирский автобус. После столкновения оба транспортных средства сгорели дотла.

Власти Синаола подчёркивают, что все погибшие в данном ДТП являются мексиканцами, иностранных граждан среди погибших не обнаружено.