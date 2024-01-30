Как приготовить луковый настой для профилактики пожелтения листьев у огурцов

Луковый настой - превосходное средство от пожелтения листьев на огурцах.
Также это хорошая питательная подкормка, которая положительно влияет на рост и иммунитет растений.
Готовим настой так: в десятилитровое ведро воды добавляем 500 мл шелухи лука.
Потом ставим емкость на огонь и даем повариться полчаса.
После этого жидкость должна постоять 24 часа для настаивания.
Готовое средство надо процедить и потом уже можно поливать или опрыскивать растения.
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