Как приготовить луковый настой для профилактики пожелтения листьев у огурцов

Луковый настой - превосходное средство от пожелтения листьев на огурцах.

Также это хорошая питательная подкормка, которая положительно влияет на рост и иммунитет растений.

Готовим настой так: в десятилитровое ведро воды добавляем 500 мл шелухи лука.

Потом ставим емкость на огонь и даем повариться полчаса.

После этого жидкость должна постоять 24 часа для настаивания.

Готовое средство надо процедить и потом уже можно поливать или опрыскивать растения.