Как долго хранить домашние закатки: эксперты знают точные сроки

Огурцы, закрытые без пастеризации, не должны стоять более 6 месяцев.

Если огурцы прошли соответствующую обработку, храним их в темном месте до двух лет.

Лучше всего держать их в погребе при температуре в 5-6 градусов тепла.

Открытую банку храним в холодильнике не более трех месяцев.

Консервированные помидоры хранятся так же, как и огурцы.

В идеале съедать все заготовки надо в течение года. Квашеная капуста не должна храниться более 6 месяцев.

Варенье в банках оставляйте на год, а лучше до следующего лета – до нового урожая.

Если держать их слишком долго, то вкус потеряется, а внутри могут поселиться опасные анаэробные бактерии.