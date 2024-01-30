В Брянске школьника увезли на скорой после нападения с «перцовкой»

В гимназии №1 города Брянска ученик 8-го класса залил девятиклассника из перцового баллончика, когда тот попытался разнять дерущихся детей. Примечательно, что инцидент произошёл в самой гимназии и попал на видео, которое разлетелось по городским чатам в соцсетях.

На место событий была вызвана бригада скорой помощи, которая осмотрела пострадавшего мальчика. Выяснилось, что у парня ожоги кожи, однако госпитализация ему не потребовалась.

Сейчас пострадавший и обидчик помирились и не имеют претензий друг к другу. Родители школьников также побеседовали, решив урегулировать ситуацию самостоятельно.