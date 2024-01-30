Как правильно замораживать грибы на зиму: что говорят опытные хозяйки

Обжариваем перед закладкой на хранение. Очищаем, промываем, режем на куски и жарим на оливковом масле с чесноком и луком.

Замораживать будем в пакетиках порциями или в небольших контейнерах.

При использовании останется выложить из морозилки грибы прямо на сковороду и немного дожарить.

Делаем грибную пасту. Мелко нарезаем грибы, лук, долго обжариваем на медленном огне, всю смесь укладываем в емкости и замораживаем.

Бланширование тоже хороший вариант. Очищенные грибы варим несколько минут, воду сливаем, потом обдаем грибы холодной водой.

Способ, может, не самый лучший, но очень быстрый. Лучше всего бланшировать на пару.