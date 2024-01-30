Что делать при появлении размытых бледных пятен на листьях огурцов по краям

21:08 2024-01-30
Что делать при появлении размытых бледных пятен на листьях огурцов по краям

Когда на огуречных листиках возникают бледные разводы по краям, это может указывать на недостаток магния.

Для исправления ситуации даем растению сульфат магния.

Он восстановит силы растения, вернет его к жизни, листья снова будут ярко-зелеными.

Готовим такой раствор: в 10 литрах воды разводим 10 г порошка. Это средство надо обильно распылить по листьям с обеих сторон.

Можно также помимо опрыскиваний сделать поливы сульфатом магния в корневую часть.

После таких действий неприятные бледные пятна на листовых пластинах вскоре исчезнут.

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