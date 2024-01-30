Что делать при появлении размытых бледных пятен на листьях огурцов по краям

Для исправления ситуации даем растению сульфат магния.
Он восстановит силы растения, вернет его к жизни, листья снова будут ярко-зелеными.
Готовим такой раствор: в 10 литрах воды разводим 10 г порошка. Это средство надо обильно распылить по листьям с обеих сторон.
Можно также помимо опрыскиваний сделать поливы сульфатом магния в корневую часть.
После таких действий неприятные бледные пятна на листовых пластинах вскоре исчезнут.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__