В Шотландии сбежавшую из зоопарка макаку ищут с помощью беспилотников

28 января японская макака сумела сбежать из шотландского Парка дикой природы Хайленда. Дикое животное разыскивают уже три дня, и один раз обезьяну даже заметили, но поймать так и не смогли.

Теперь зоологи, спасатели и полиция начали применять беспилотники для поиски сбежавшей японской макаки. Один из дронов, участвующих в поиске, даже оснащён тепловизором.

Предполагается, что животное может скрываться в лесистой местности Шотландского нагорья, поскольку именно там обезьяну видели во вторник утром.