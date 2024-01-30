Великий мошенник или непризнанный гений: интересные факты о Мавроди и его пирамиде

Предлагаем несколько интересных фактов о величайшем обманщике и его гениальном финансовом проекте.

Про МММ

Билеты МММ, которые не были ценными бумагами, печатались там же, где и американские доллары с водяными знаками и всеми необходимыми степенями защиты.

Сначала Мавроди хотел вместо билетов взять доллары и просто перекрасить их в красный цвет.

Рост стоимости акций составлял до 100% в месяц. Меняющиеся цены публиковали во всех газетах, их объявляли по радио и телевидению. Повышение происходило два раза в неделю.

За все время существования финансовой пирамиды цены выросли в 127 раз. Количество вкладчиков приблизилось к 15 млн человек. Мавроди ежедневно получал прибыль около 50 мнн долларов только в Москве.

По некоторым данным, в день ареста из центрального офиса МММ были вывезены 17 камазов с наличными деньгами. История темная и загадочная. О вывозе налички рассказал сам Мавроди, отдельные источники утверждают, что нашлись свидетели, которые подтвердили его слова под присягой. Кто и куда увез эти деньги - неизвестно до сих пор.

В 1996 году Мавроди баллотировался на пост президента России, но в ЦИКе все собранные подписи были забракованы.

После успеха МММ аналогичные пирамиды росли по России как грибы. Так появились Хопер-Инвест, Русский дом Селенга, Росич, Тибет и так далее, всего - около 1700 организаций.

Главный персонаж рекламных видео Леня Голубков в 1994 году стал "человеком года". Его позиция обошла позицию президента Ельцина на 10 баллов.

В 1992 году учредители МММ несколько раз делали для москвичей подарок: целый день бесплатного проезда в метро.

Мавроди о себе

Скромный быт финансового магната

В 1994 г у МММ "была почти треть бюджета страны", но основатель финансовой пирамиды жил более чем скромно и ничего не покупал. Три комнаты его квартиры были заполнены книгами и аквариумами.

Когда Мавроди пришли арестовывать, сотрудники милиции также обнаружили двух кошек и одного попугая. Сам же владелец спокойно разгуливал по дому в любимых спортивных штанах.

Я в спортивном костюме любил дома ходить — и в Кремль тоже.

Как Мавроди разбирался с налоговиками

Когда Мавроди в первый раз заинтересовалась налоговая, он пригрозил собрать референдум и поставить вопрос "о недоверии правительству", референдум тогда, по его мнению, был "верховным органом". Собрать его мог любой человек по абсолютно любому вопросу.

Миллион подписей собираю за неделю — и всех на фиг. Президента, правительство — всех.

Почему не стал президентом

На этот вопрос Мавроди отвечает так: просто не захотел, "мне лень было".

О тюрьме и предательстве

Оказавшись за решеткой, Мавроди понял, как недолговечны мнимые человеческие ценности - дружба и любовь, все это быстро "расплавилось".

Меня часто предавали. Не потому, что люди плохие, а потому что просто люди.

О дружбе

У Мавроди был один друг, который трагически ушел из жизни. И случилось это косвенно именно по вине самого Сергея. Историю он сам и рассказал.

Друзья отдыхали в Карелии, занимаясь рыбалкой. В последний день перед отъездом Мавроди отправился порыбачить один и заблудился в лесу. Обнаружил там небольшой домик и укрылся в нем. В итоге вынужденное затворничество продолжалось целых две недели.

Я нашел избушку и в ней сидел две недели — ничего не ел, только воду пил. А мой друг и еще один наш приятель — они поплыли на моторке и утонули в шторм. Мы тогда шторма не боялись, так что если бы я не заблудился, я бы вместе с ними утонул. Выплыть, говорят, было невозможно.

Друг отправился искать Сергея и назад уже не вернулся.

О любви

По мнению Мавроди, "инкубационный период у жен заключенных - 3 года". Ровно столько женщина продолжает ждать и любить мужа, находящегося в тюрьме. Потом любовь у нее превращается в ненависть.

Попав в тюрьму, Мавроди был уверен, что никогда не выйдет из нее, да и вообще сомневался, что кто-то будет его долго ждать. Он подал на развод и известил об этом жену, а начальника следственного изолятора предупредил об отказе от свиданий с женой.

Об аресте

Когда за Мавроди пришли, он уже понял это и дверь не открыл.

Звонят в дверь, смотрю — человек в маечке стоит. У вас, говорит, вода протекает.

Дверь вскрывали 4 часа, за это время Сергей успел полностью почистить компьютер. Чтобы как-то оправдать арест, по словам Мавроди, ему подбросили "поддельный паспорт".

В тюрьме для вип-персон

Посадили Мавроди в спецблок - 99/1, "для вип-персон", где раньше содержали Ходорковского, а также "маньяков и киллеров".

Там достаточно комфортно, но через год там люди сходят с ума. А я просидел там четыре года.

Про учебу

Мавроди отличался незаурядными умственными способностями. При необходимости он заменял учителя математики и вел урок сам.

В институте Мавроди быстро все надоело, и он начал прогуливать занятия.

На первом курсе ему насчитали до 980 часов прогулов. Это не помешало Сергею стать победителем институтской олимпиады по физике.

Когда преподаватель вызвал его, чтобы похвалить перед всеми, оказалось, что Мавроди опять прогуливал лекцию.

В институте будущий создатель пирамиды стал кандидатом в мастера спорта по самбо. Он утверждал, что не проиграл ни одной схватки.

Обаятельный мошенник

Такое мнение сложилось о Мавроди в тюрьме, где он умудрялся лего находить со всеми общий язык.

Не люблю общение, а мне все говорят, что я обаятельный. Ну я же мошенник. Мошенникам положено быть обаятельными.

Степень жестокости

В тюрьме с Мавроди сидел очень кровожадный убийца - командир штурмового батальона в Афгане, который безжалостно убивал и женщин, и детей.

Заходит в аул — кроссовки белые, одежда чистая; выходит — весь красный от крови. Так он мне говорил, что никогда в жизни не видел более жестокого человека, чем я.

Обвинение в 650 томах

Человек, которому предъявили обвинение, по закону должен ознакомиться с материалами дела. В деле Мавроди было "650 огромных томов".

Это если даже в день читать по тому, то нужно два года. Я стал послушно читать, а суд сказал, что я затягиваю процесс. Говорю: «Ничего я не затягиваю, я день и ночь читаю». Тогда они вынесли решение, чтобы я читал по пять томов в день.

О мечтах

Мавроди смог оказаться на вершине самых заветных желаний и понял, когда все доступно - ничего не хочется.

Там, на вершине, ничего нет — там вакуум. Но чтобы это понять, надо туда залезть. Я вот слазил и узнал.

Мечта - это что-то далекое, порой трудно достижимое, похожее на сказку. Но это точно не про Мавроди.

У меня нет мечты. Потому что все, чего я хочу, у меня всегда получается.

Про рыбалку

Это единственное, чем был страстно увлечен Мавроди.

Ради этого я могу хоть на Северный полюс поехать и сидеть там без одежды, если припрет.

Про спорт

В тюрьме Мавроди любил делать упражнения для пресса. Выполнял их по 5000 раз без отдыха каждый день. Такая зарядка занимала около 2 часов.

Голодовки

Отбывая срок, финансовый гений провел 8 голодовок. Одна из них была "сухая" - то есть без воды. Продержался он в таком режиме 8 суток, да еще летом, когда стояла жара.

Режим

У Мавроди был очень особенный режим сна и отдыха. Он спал дважды в день по 4 часа. Утром - с 6 до 10 и вечером - тоже с 6 до 10. Такого режима основатель МММ придерживался даже в тюрьме.

Знаменитые соседи

По соседству с Мавроди в одном доме жили Дмитрий Маликов (на одной лестничной площадке) и Олег Янковский (на другом этаже).

12 сотрясений мозга

В детстве у Мавроди была отличная память, он мог сходу запоминать любой отрывок текста и воспроизводить дословно. Потом Сергей пережил 12 сотрясений мозга. После этого память стала хуже.

Про здоровье

Однажды Мавроди объявили о страшном диагнозе - раке печени. При этом родители Сергея умерли от рака. Врачи пообещали, что он проживет полгода. Прошел месяц, диагноз оказался ошибкой. Все это время Мавроди был невозмутим и ничем не выдавал свои эмоции. Никто из знакомых не догадывался о страшном диагнозе.

Похороны

Умер Мавроди в 62 года от сердечного приступа на автобусной остановке. Пролежал в морге несколько дней - никто не хотел его забирать. В итоге похороны все же организовала бывшая жена, брат не пришел и был против того, чтобы Сергея хоронили рядом с родственниками.

Как ни странно, финансировали траурное мероприятие бывшие вкладчики Мавроди.