65-летняя Шэрон Струн эффектно прошлась по красной дорожке

21:18 2024-01-30
65-летняя Шэрон Струн эффектно прошлась по красной дорожке

Звезда "Основного инстинкта" отметилась на DIVAS Simply Singing в Лос-Анджелесе.

Шэрон Стоун редко появляется на светских тусовках, она уже почти не занимается актерской деятельностью, но без дела сидеть не намерена.

Звезда увлекается благотворительностью, активно участвует в жизни общества и пробует свои силы в живописи. Она уже сделала три крупные выставки своих работ и планирует совершенствоваться в этом деле.

Очаровательную Шэрон Стоун не часто можно увидеть на красных дорожках, но в этот раз она все-таки появилась на благотворительном мероприятии DIVAS Simply Singing и как всегда поразила своим великолепным образом всех присутствующих.

Она вышла в струящемся платье-тунике ассиметричного фасона цвета металлик. Как всегда, свежа и хороша, Шэрон выглядела гораздо моложе своих лет.

Стройная, обаятельная, сексапильная, с обворожительной улыбкой и невероятным шармом, звезда "Основного инстинкта" в очередной раз получила море комплиментов от своих поклонников.

Кстати, недавно Шэрон поделилась с фанатами одним из секретов неувядающей красоты и молодости. Она посоветовала каждый день делать приседания, считая это упражнение самым важным: "это действительно изменит ваше тело".

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
01:18

Алиса Семенова

История о том, как у Моцарта было украдено детство

История о том, как у Моцарта было украдено детство

27 января 1756 года в Зальцбурге в семье Анны Марии и Леопольда Моцарт родился необыкновенный мальчик.
Алиса Семенова
00:39

Алиса Семенова

Рыболовы рассказали, какие снасти и приманку использовать для зимней рыбалки

Рыболовы рассказали, какие снасти и приманку использовать для зимней рыбалки

Ловля рыбы зимой требует от рыбака выдержки, терпения и тщательной подготовки в вопросе экипировки и принадлежностей.
Алиса Семенова
00:27

Алиса Семенова

Развеиваем самые популярные мифы о садоводстве

Развеиваем самые популярные мифы о садоводстве

Садоводство – одно из самых древних занятий человечества, но наука добралась и сюда, внедряя свои технологии повсеместно.
Алиса Семенова
00:16

Алиса Семенова

Опытные хозяйки рассказали о правильной чистке кожаного дивана

Опытные хозяйки рассказали о правильной чистке кожаного дивана

Кожа служит вечно при правильном уходе и заботе, узнайте, как почистить кожаный диван, чтобы он всегда выглядел блестящим и новым.
Алиса Семенова
00:01

Алиса Семенова

Каким должно быть правильное питание для блеска ваших волос

Каким должно быть правильное питание для блеска ваших волос

На красоту и здоровье волос влияют многие факторы: возраста, генетики, гормонов и питательных веществ, которые попадают в организм.
Алиса Семенова
23:56

Алиса Семенова

Рыболовы рассказали о правилах хранения опарыша

Рыболовы рассказали о правилах хранения опарыша

Отличная наживка для ловли самой разной рыбы - известный всем рыболовам опарыш или личинка мясной мухи.
Алиса Семенова
23:39

Алиса Семенова

Насколько важно закрывать жало рыболовного крючка наживкой: мнение рыболовов

Насколько важно закрывать жало рыболовного крючка наживкой: мнение рыболовов

Поговорим о спорном вопросе для многих любителей рыбалки, то есть о том, следует ли закрывать жало крючка наживкой.
article_image 22:14

Огородники с опытом рассказали, как использовать марганцовку в саду и огороде

Садоводы и огородники, уже многие годы и с хорошими результатами, используют марганцовку для защиты и подкормки растений в саду, огороде и для комнатных растений.

article_image 21:57

Простой способ повысить эффективность радиатора

Как-то недавно встретился с одним знакомым сантехником, и разговор зашел за отопление. Он поделился со мной простым советом, который, по его словам, поможет значительно повысить эффективность радиаторов отопления.

article_image 21:40

Ковер на стене- признак советского быта

Если спросить любого человека жившего в СССР — 10 признаков советского быта, то ковёр на стене был бы одним из первых ответов.