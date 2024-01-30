Проблемы, которые могут возникнуть при выращивании сливы

21:20 2024-01-30
Проблемы, которые могут возникнуть при выращивании сливы

Как и любое дерево, слива может страдать от нехватки питательных элементов.

Если не хватает азота, можно увидеть, что дерево плохо цветет. Листья тускнеют и могут опадать.

Плоды вырастают мелкие и неказистые. Решаем проблему так: опрыскиваем листочки мочевиной 0,4% либо берем аммиачную селитру 0,2%.

В случае перебора с азотом плоды будут бледные и кислые, зато дерево активно и бурно растет.

В этой ситуации надо уменьшить содержание азота в подкормках или полностью отказаться от них на время.

Бурые края листьев сливы говорят о том, что растению нужен калий.

Также можно наблюдать скручивание листовых пластин в этой ситуации.

Недостаточное количество магния проявится бурым оттенком прожилок листа и появлением коричневой каймы на нем.

Помочь растению можно так: внести 50 г калимага под деревце или подкормить его калимагнезией - 30-40 г.

Указанное количество удобрения вносим на метр квадратный.

Дефицит фосфора можно заметить по медленному росту корней. Листки и ветки становятся серого цвета.

Крона может осыпаться раньше положенного срока, плоды будут мелкие и невзрачные.

Если не хватает железа, листики на верхних ветках окрашиваются в желтый цвет. Необходимо дать сливе препарат железа.

Надо запомнить, что все косточковые нуждаются в большом количестве железа.

Многие садоводы решают это так: закапывают гвозди рядом с деревом.

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