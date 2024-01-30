Проблемы, которые могут возникнуть при выращивании сливы

Если не хватает азота, можно увидеть, что дерево плохо цветет. Листья тускнеют и могут опадать.
Плоды вырастают мелкие и неказистые. Решаем проблему так: опрыскиваем листочки мочевиной 0,4% либо берем аммиачную селитру 0,2%.
В случае перебора с азотом плоды будут бледные и кислые, зато дерево активно и бурно растет.
В этой ситуации надо уменьшить содержание азота в подкормках или полностью отказаться от них на время.
Бурые края листьев сливы говорят о том, что растению нужен калий.
Также можно наблюдать скручивание листовых пластин в этой ситуации.
Недостаточное количество магния проявится бурым оттенком прожилок листа и появлением коричневой каймы на нем.
Помочь растению можно так: внести 50 г калимага под деревце или подкормить его калимагнезией - 30-40 г.
Указанное количество удобрения вносим на метр квадратный.
Дефицит фосфора можно заметить по медленному росту корней. Листки и ветки становятся серого цвета.
Крона может осыпаться раньше положенного срока, плоды будут мелкие и невзрачные.
Если не хватает железа, листики на верхних ветках окрашиваются в желтый цвет. Необходимо дать сливе препарат железа.
Надо запомнить, что все косточковые нуждаются в большом количестве железа.
Многие садоводы решают это так: закапывают гвозди рядом с деревом.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__