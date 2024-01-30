Кроссовер Ford Edge снимут с производства 26 апреля из-за падения популярности

Компания Ford впервые презентовала Ford Edge в 2006 году, а в первые годы после старта продаж продавалось в среднем 130 тысяч таких автомобилей. Тем не менее, после начала пандемии CoVid-19 интерес общественности к этой марке сильно угас.

Впрочем, есть и другое объяснение тому, почему "Форд" решил отказаться от Edge: компания хочет сместить фокус производства на электромобили.

Именно завод в Оаквилле являлся флагманом в области производства Ford Edge. Теперь же этот завод переоснастят под выпуск пяти различный моделей электрокаров. Ожидается, что оаквилльский завод выйдет на пик по производству электромобилей уже в 2025-2028 годах.