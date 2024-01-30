Странные башни-ульи, которыми славится иранский город Исфахан

Естественно, это не ульи, хотя сходство, безусловно, есть. Башни с множественными отверстиями-домиками - это голубятни.
Когда-то в Исфахане их насчитывалось около 3 тысяч, сегодня осталось всего 300.
Самые большие конструкции вмещали в себя до 40 000 голубей.
Голубей разводили в таком количестве из-за вкусного и полезного мяса.
Кроме того, птицы производили ценный помет, из которого готовили удобрения.
Также этот ингредиент применяли в процессе выделки шкур и при создании пороха.
Башни-голубятни могли позволить себе только состоятельные и влиятельные в обществе люди.
Причем, чем больше таких сооружений было у человека, тем выше был его статус.
Иногда голубятни ценились дороже домов, в которых жили владельцы этих голубиных башен.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__