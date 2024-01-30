Почему появляются трещины на помидорах и что можно с этим сделать

21:55 2024-01-30
Почему появляются трещины на помидорах и что можно с этим сделать

Иногда на спелых плодах томатов появляются некрасивые трещины, которые портят все впечатление от урожая.

Ошибки полива могут стать одной из причин растрескивания.

Если в жару помидоры плохо поливали, они плохо растут, медленно развиваются, плоды получаются нестандартно мелкие.

Когда полив возобновляется и тем более становится обильным, томаты быстро наращивают клетчатку, компенсируя упущенное.

Однако кожица не поспевает за мякотью и не отличается эластичностью, поэтому на ней появляются трещины.

Нормальным считается полив раз в 5-7 дней, в жару - каждые три дня.

Чтобы надолго сохранить влагу в земле, нужно после полива мульчировать грядки с томатами соломой или скошенной травой.

Плохо проведена обрезка

Обрезку (пасынкование, удаление листьев) проводят, чтобы куст томата не был чрезмерно густым.

Если переборщить в этом деле и убрать слишком много зелени за раз, для растения это будет стрессом.

В этом случае томат может среагировать уродливыми трещинами на плодах.

Проблема в подкормке

В самом начале формирования плодов растению очень нужен калий, а вот кальций нужен в минимальных количествах.

Кальций мешает усвоению полезного и необходимого томату в этом периоде калия.

Азотом надо подкармливать лишь раз, делается это при высадке рассады в открытый грунт или теплицу.

Благодаря азоту нарастает зеленая масса. Если это будет происходить во время завязывания плодов, они могут растрескаться.

Когда выращиваются сорта с крупными плодами, подкормка обязательно должна включать бор.

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