Чтобы пионы выросли самыми красивыми, надо использовать правильные подкормки

21:58 2024-01-30
Чтобы пионы выросли самыми красивыми, надо использовать правильные подкормки

Любимые пионы будут хорошо расти и развиваться, если 4 раза в год их грамотно удобрять.

Первая подкормка минеральными элементами делается после схода снега. Но куда важнее не упустить момент начала отрастания веточек.

Когда они вырастут до 5-8 см, нужна комплексная подкормка. Она отвечает за формирование почек и развитие всасывающих корней.

Вокруг кустика делается ров на глубину 10-15 см. Внутрь добавляется 100 г Нитрофоски (Азофоски, Аммофоски, Нитроаммофоски).

Поверх делается слой перепревшего навоза, потом ров закрывается землей. Сухой грунт надо полить водой.

Когда начинают формироваться бутоны, требуется еще одна подкормка.

Это будет жидкий состав с коровьим навозом, сюда же вносится 40 г Суперфосфата, 20 г калийного удобрения.

Последний раз в сезон пионы надо подкормить минеральными составами с фосфором и калием.

Это делается не позже августа, после чего цветы начнут готовиться к зимней "спячке".

Для пересадки или деления кустиков идеально подходит конец лета-начало осени.

Молодые растения, возрастом 1-2 года, удобряются несколько иначе. Первый раз их "кормят" поливом по листьям (50 г мочевины + 10 л воды).

Через 14 дней подкормка повторяется, но к составу добавляется жидкое комплексное удобрение.

Новая подкормка по листам делается как минимум через 2 недели, главные элементы в этот раз будут фосфор и калий.

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