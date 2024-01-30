Комнатные цветы, которые хорошо растут в темных уголках дома

Вот перечень домашних растений, которые можно выращивать в тени.

Бромелия

Растению нужны минимум света и самый простой уход.

Экзотическая бромелия очень красочно цветет даже в тени, поэтому идеально подходит для декорирования интерьера.

Растение часто выращивается в офисных помещениях.

Аглаоенема

Тропическому растению для комфортного существования нужны тень и влажность.

Однако холода цветок не любит, предпочитает умеренную или теплую температуру.

"Тещин язык"

Другое название - Сансевиерия. Растение отлично себя чувствует при минимальном или непрямом освещении.

Цветок неприхотлив, очищает воздух и благодаря яркой и пестрой расцветке хорошо дополняет любой интерьер.

Элегантно смотрится в спальне, создавая уют и освежая обстановку.

Фикус пимила

Менее известен как ползучая смоковница. Выносливый вьющийся домашний цветок, украсит комнату нежной густой зеленью.

Растение не любит яркое солнце и сильную жару, зато превосходно растет в затененном уголке дома.

Отличный выбор для озеленения ванной комнаты.