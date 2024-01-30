Комнатные цветы, которые хорошо растут в темных уголках дома

Вот перечень домашних растений, которые можно выращивать в тени.
Бромелия
Растению нужны минимум света и самый простой уход.
Экзотическая бромелия очень красочно цветет даже в тени, поэтому идеально подходит для декорирования интерьера.
Растение часто выращивается в офисных помещениях.
Аглаоенема
Тропическому растению для комфортного существования нужны тень и влажность.
Однако холода цветок не любит, предпочитает умеренную или теплую температуру.
"Тещин язык"
Другое название - Сансевиерия. Растение отлично себя чувствует при минимальном или непрямом освещении.
Цветок неприхотлив, очищает воздух и благодаря яркой и пестрой расцветке хорошо дополняет любой интерьер.
Элегантно смотрится в спальне, создавая уют и освежая обстановку.
Фикус пимила
Менее известен как ползучая смоковница. Выносливый вьющийся домашний цветок, украсит комнату нежной густой зеленью.
Растение не любит яркое солнце и сильную жару, зато превосходно растет в затененном уголке дома.
Отличный выбор для озеленения ванной комнаты.
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