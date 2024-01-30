Нейропсихолог Ирина Хвингия назвала продукты, поднимающие настроение осенью

Настроением человека управляют мозг и эндокринная система.

Правильно подобранные продукты могут изменить душевное состояние в лучшую или в худшую сторону.

Настроить на позитивный лад помогут бананы, шоколад, орехи. Из последних лучше выбрать фисташковые или грецкие.

Для достижения поставленной цели хватит 50 г в сутки.

Ирина Хвингия:

"Жирные сорта рыбы способствуют улучшение общего тонуса и повышению концентрации внимания за счет содержащегося в них йода. Также морская капуста полезна, поскольку в ней есть весь спектр витаминов, которые отвечают за работу надпочечников, а те, в свою очередь, влияют на выработку адреналина и норадреналина, а они задают тонус и поддерживают работоспособность"

В свою очередь испортить настроение можно, употребив энергетический напиток с кофеином и таурином.

По мнению нейропсихолога, одна банка равноценна 10 чашкам кофе.

Это стресс для мозга. Поначалу ощущается небывалый подъем энергии, но очень скоро будет резкий спад.

Состояние при этом ухудшается, по сравнению с тем, каким оно было изначально.