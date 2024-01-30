Нейропсихолог Ирина Хвингия назвала продукты, поднимающие настроение осенью

Настроением человека управляют мозг и эндокринная система.
Правильно подобранные продукты могут изменить душевное состояние в лучшую или в худшую сторону.
Настроить на позитивный лад помогут бананы, шоколад, орехи. Из последних лучше выбрать фисташковые или грецкие.
Для достижения поставленной цели хватит 50 г в сутки.
Ирина Хвингия:
"Жирные сорта рыбы способствуют улучшение общего тонуса и повышению концентрации внимания за счет содержащегося в них йода. Также морская капуста полезна, поскольку в ней есть весь спектр витаминов, которые отвечают за работу надпочечников, а те, в свою очередь, влияют на выработку адреналина и норадреналина, а они задают тонус и поддерживают работоспособность"
В свою очередь испортить настроение можно, употребив энергетический напиток с кофеином и таурином.
По мнению нейропсихолога, одна банка равноценна 10 чашкам кофе.
Это стресс для мозга. Поначалу ощущается небывалый подъем энергии, но очень скоро будет резкий спад.
Состояние при этом ухудшается, по сравнению с тем, каким оно было изначально.
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