В Екатеринбурге тренер по футболу обжегся кипятком, но спас детей от потопа

По сообщению E1.RU, после аварии в коммунальных службах в поселке Пионерском кипяток разлился по нескольким жилым кварталам.
Двое школьников оказались в ловушке и не могли выбраться. Тренер футбольной команды "Буревестник" Кирилл Боровиков бросился в кипяток ради спасения ребят.
"Вся улица была залита водой, посреди дороги стоял колодец, а на нём — двое детей: мальчик лет одиннадцати и девочка лет девяти.
Я пошел к ним, одного — в одну сторону, другую — в другую и вытащил, — рассказал Кирилл Сергеевич.
Я был в уггах, думал, что через них не пройдет вода, но кипяток залился сверху. Я три шага сделал и всё понял, но назад уже как пойдешь.
Потом обувь снял, там пар прям шел, босиком стоял на снегу. Еле-еле дошел до дома, была сильная боль"
Сейчас герой находится в ожоговом отделении 40-й больницы с серьезными ожогами. Врачи говорят, что ему нужна будет пластическая операция.
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