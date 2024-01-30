Эксперт Екатерина Лучкина рассказала о правилах выбора хорошей колбасы

Рекомендации дает эксперт - исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.

Она объяснила особенности профессионального подхода к выбору хорошего колбасного изделия.

"Оболочка должна быть сухой и эластичной, плотно прилегать, без пятен, вздутий и деформаций; цвет на срезе должен быть равномерным, приятным. Колбаса, приготовленная из натурального мяса, обладает всеми полезными свойствами мяса. И хорошая колбаса вряд ли может быть намного дешевле мяса. Хорошая колбаса дороже мяса!"

Далее специалист приводит примеры стандартов рецептур вареных колбас, сравнивая прошлый опыт с сегодняшними требованиями.

Так, в 1952 г. колбаса "Докторская" изготавливалась со следующим процентным соотношении компонентов - 15% говядины, 85% свинины.

На сегодняшний день эти пропорции немного изменились и составляют 25% говядины и 70% свинины. Оставшиеся 5% приходятся на яйца (3%) и молоко (2%).

Буквы (от А до Д), стоящие на колбасных изделиях, рассказывают, сколько в составе мышечной ткани. Это самый ценный компонент, он богат витаминами и микроэлементами.

Больше всего мышечной ткани в колбасе со значком "А". Далее, по мере удаления от начала алфавита, этот показатель будет уменьшаться.

Как полагает Екатерина Лучкина, самые важные критерии при выборе колбасы - репутация производителя и вкусовые пристрастия самого потребителя.