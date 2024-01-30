Огородники рассказали, после чего надо сажать морковь на следующий сезон

После каких овощей можно сеять морковь:
Морковь — популярная огородная культура, которая считается крайне чувствительной к соблюдению севооборота.
Чтобы корнеплоды выросли ровными и крупными, нужно тщательно выбирать место для посадки.
Паслёновые (картофель, томаты, баклажаны, перцы):
У моркови и овощей из семейства паслёновых нет общих вредителей, поэтому после томатов, картофеля, перца риск заражения морковной мухой значительно снижается.
Кроме того, эти культуры потребляют преимущественно разные питательные вещества из грунта и из разных его слоёв.
Можно получить отличный урожай, посадив корнеплоды после паслёновых.
Лук и чеснок:
Морковь хорошо сажать после лука и чеснока.
Надземная часть и корни растений выделяют фитонциды с антибактериальным действием, успешно уничтожают патогенную почвенную микрофлору.
Остатки корневой системы луковых овощей после уборки урожая выделяют специфический запах, отпугивающий главного вредителя корнеплода — морковную муху и других насекомых.
Капуста:
Капуста относится к семейству крестоцветных — перезимовавшие вредители овоща для моркови угрозы не представляют.
Морковь можно сажать после белокочанной капусты и других разновидностей культуры: брокколи, кольраби, цветной и пекинской капусты.
Бобовые:
Горох, фасоль и чечевица — хорошие предшественники для моркови.
Благодаря симбиозу с почвенными бактериями, растения обогащают почву азотистыми соединениями.
Морковь активно развивается на участках, где в предыдущем сезоне выращивались бобовые сидераты — люцерна, вика, люпин, повышающие плодородие и рыхлость грунта.
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