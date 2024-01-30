Как правильно сажать баклажаны, чтобы они были без горчинки

Пока температура воздуха не очень высокая, проводятся регулярные поливы и подкормки, растения чувствуют себя в безопасности и не синтезируют соланин.

Ближе к концу сезона растения стареют, им становится все труднее преодолевать неблагоприятные погодные условия выращивания.

В результате уровень соланина-М в плодах начинает увеличиваться.

Часто горчат баклажаны именно в теплице, так как температура в августе там всегда выше, чем в открытом грунте.

Также в этот период они начинают менять окраску, не достигнув своего обычного размера, быстрее и раньше накапливать горечь.

Такая реакция растения связана с его естественным природным стремлением поскорее завязать и отдать зрелые семена,чтобы из них на следующий год возобновилось потомство.

Молодые плоды некрупного размера в начале сезона почти никогда не содержат горечи.

Кроме того, при своевременной уборке происходит «разгрузка» растения, что позволит ему завязывать новые плоды и увеличит урожайность.

Отсюда вывод, что причинами горечи в плодах являются:

несвоевременно убранные плоды (наиболее частая причина);

старость растений;

отсутствие регулярного полива;

жаркая сухая погода без дождей.

Признаки начала старения плодов:

Плоды начинают светлеть от кончика к зеленой чашечке (чаще всего меняют цвет с темно-фиолетового на светло-фиолетовый и потом на желтовато-коричневый).

Однако, светлый плод также может быть естественной сортовой окраской, поэтому внимательно читайте описание сорта.

Плоды делаются более упругими, при надавливании мякоть не проминается (молодые плоды мягкие при надавливании, кожица нежная).

Семена становятся крупными и покрываются жесткой внешней оболочкой.

Своевременный сбор и благоприятные погодные условия обеспечат вас вкусными плодами при выращивании любого сорта или гибрида.

Тем не менее, мы рекомендуем выращивать сорта, которые в меньшей степени подвержены действию стресса и стабильно не накапливают (или накапливают в минимальном количестве) горечь вне зависимости от условий выращивания.