Как правильно сажать баклажаны, чтобы они были без горчинки

22:36 2024-01-30
Как правильно сажать баклажаны, чтобы они были без горчинки

В начале сезона плоды современных сортов баклажана горечи не содержат, их можно готовить без предварительного замачивания в подсоленной воде.

Пока температура воздуха не очень высокая, проводятся регулярные поливы и подкормки, растения чувствуют себя в безопасности и не синтезируют соланин.

Ближе к концу сезона растения стареют, им становится все труднее преодолевать неблагоприятные погодные условия выращивания.

В результате уровень соланина-М в плодах начинает увеличиваться.

Часто горчат баклажаны именно в теплице, так как температура в августе там всегда выше, чем в открытом грунте.

Также в этот период они начинают менять окраску, не достигнув своего обычного размера, быстрее и раньше накапливать горечь.

Такая реакция растения связана с его естественным природным стремлением поскорее завязать и отдать зрелые семена,чтобы из них на следующий год возобновилось потомство.

Молодые плоды некрупного размера в начале сезона почти никогда не содержат горечи.

Кроме того, при своевременной уборке происходит «разгрузка» растения, что позволит ему завязывать новые плоды и увеличит урожайность.

Отсюда вывод, что причинами горечи в плодах являются:

несвоевременно убранные плоды (наиболее частая причина);

старость растений;

отсутствие регулярного полива;

жаркая сухая погода без дождей.

Признаки начала старения плодов:

Плоды начинают светлеть от кончика к зеленой чашечке (чаще всего меняют цвет с темно-фиолетового на светло-фиолетовый и потом на желтовато-коричневый).

Однако, светлый плод также может быть естественной сортовой окраской, поэтому внимательно читайте описание сорта.

Плоды делаются более упругими, при надавливании мякоть не проминается (молодые плоды мягкие при надавливании, кожица нежная).

Семена становятся крупными и покрываются жесткой внешней оболочкой.

Своевременный сбор и благоприятные погодные условия обеспечат вас вкусными плодами при выращивании любого сорта или гибрида.

Тем не менее, мы рекомендуем выращивать сорта, которые в меньшей степени подвержены действию стресса и стабильно не накапливают (или накапливают в минимальном количестве) горечь вне зависимости от условий выращивания.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
01:18

Алиса Семенова

История о том, как у Моцарта было украдено детство

История о том, как у Моцарта было украдено детство

27 января 1756 года в Зальцбурге в семье Анны Марии и Леопольда Моцарт родился необыкновенный мальчик.
Алиса Семенова
00:39

Алиса Семенова

Рыболовы рассказали, какие снасти и приманку использовать для зимней рыбалки

Рыболовы рассказали, какие снасти и приманку использовать для зимней рыбалки

Ловля рыбы зимой требует от рыбака выдержки, терпения и тщательной подготовки в вопросе экипировки и принадлежностей.
Алиса Семенова
00:27

Алиса Семенова

Развеиваем самые популярные мифы о садоводстве

Развеиваем самые популярные мифы о садоводстве

Садоводство – одно из самых древних занятий человечества, но наука добралась и сюда, внедряя свои технологии повсеместно.
Алиса Семенова
00:16

Алиса Семенова

Опытные хозяйки рассказали о правильной чистке кожаного дивана

Опытные хозяйки рассказали о правильной чистке кожаного дивана

Кожа служит вечно при правильном уходе и заботе, узнайте, как почистить кожаный диван, чтобы он всегда выглядел блестящим и новым.
Алиса Семенова
00:01

Алиса Семенова

Каким должно быть правильное питание для блеска ваших волос

Каким должно быть правильное питание для блеска ваших волос

На красоту и здоровье волос влияют многие факторы: возраста, генетики, гормонов и питательных веществ, которые попадают в организм.
Алиса Семенова
23:56

Алиса Семенова

Рыболовы рассказали о правилах хранения опарыша

Рыболовы рассказали о правилах хранения опарыша

Отличная наживка для ловли самой разной рыбы - известный всем рыболовам опарыш или личинка мясной мухи.
Алиса Семенова
23:39

Алиса Семенова

Насколько важно закрывать жало рыболовного крючка наживкой: мнение рыболовов

Насколько важно закрывать жало рыболовного крючка наживкой: мнение рыболовов

Поговорим о спорном вопросе для многих любителей рыбалки, то есть о том, следует ли закрывать жало крючка наживкой.
article_image 22:14

Огородники с опытом рассказали, как использовать марганцовку в саду и огороде

Садоводы и огородники, уже многие годы и с хорошими результатами, используют марганцовку для защиты и подкормки растений в саду, огороде и для комнатных растений.

article_image 21:57

Простой способ повысить эффективность радиатора

Как-то недавно встретился с одним знакомым сантехником, и разговор зашел за отопление. Он поделился со мной простым советом, который, по его словам, поможет значительно повысить эффективность радиаторов отопления.

article_image 21:40

Ковер на стене- признак советского быта

Если спросить любого человека жившего в СССР — 10 признаков советского быта, то ковёр на стене был бы одним из первых ответов.