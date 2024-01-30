Специалисты рассказали, какую зелень лучше всего есть на диете

Зелень помогает держать вес под контролем, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Растения нормализуют кровяное давление и уровень холестерина, сохраняет остроту работы мозга.

Шпинат считается лучшей зеленью для похудения по нескольким причинам.

В 100 граммах этого продукта всего 23 калории.

Это сверхвысокое содержание клетчатки. Именно благодаря этому обеспечивается чувство сытости. Вы сокращаете порции.

Использование килограммов зелени может нарушить работу вашей щитовидной железы!

Кроме того, большое количество шпината может привести к образованию камней в почках.

Съедайте не более одной чашки шпината в день.