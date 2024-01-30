Психолог рассказал, как избавиться от тревоги после тяжелого дня

В конце дня хочется устранить тревогу и расслабиться.Для этого можно попробовать несколько упражнений.
Погружение в тело:
Ложитесь на кровать и попробуйте полностью расслабиться.
Если это не получится с первого раза, тогда можно прислушаться к своему телу и снять напряжение в самых "зудящих" местах легким массажем. После нужно попробовать ещё раз.
Выброс эмоций:
Видели как, лежа на спине, "брыкаются" маленькие дети? Попробуйте это повторить.
Внутренняя улыбка:
Цель этого упражнения – добиться улыбки не мышцами лица, а внутренним состоянием.
Закройте глаза и попытайтесь успокоиться. Ощутите как уголки ваших губ наливаются теплом и расплываются от радости.
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