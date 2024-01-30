Психолог рассказал, как избавиться от тревоги после тяжелого дня

В конце дня хочется устранить тревогу и расслабиться.Для этого можно попробовать несколько упражнений.

Погружение в тело:

Ложитесь на кровать и попробуйте полностью расслабиться.

Если это не получится с первого раза, тогда можно прислушаться к своему телу и снять напряжение в самых "зудящих" местах легким массажем. После нужно попробовать ещё раз.

Выброс эмоций:

Видели как, лежа на спине, "брыкаются" маленькие дети? Попробуйте это повторить.

Внутренняя улыбка:

Цель этого упражнения – добиться улыбки не мышцами лица, а внутренним состоянием.

Закройте глаза и попытайтесь успокоиться. Ощутите как уголки ваших губ наливаются теплом и расплываются от радости.