Разбираемся, чем чаще всего загрязнен воздух в помещении

Если долго находитесь в помещении, то некачественный воздух со временем будет слабо чувствоваться органами чувств.
Поэтому единственный способ провести достоверный анализ воздуха – комплексная проверка воздуха в квартире или доме.
Можно попробовать оценить состояние воздуха самостоятельно, подключив личную наблюдательность и воспользовавшись нашими советами.
Фенол и формальдегид:
Дают явно выраженный синтетический запах, например, когда ставите в помещении новую мебель, размещаете изделия из резины или делаете ремонт.
Даже если используете качественные дорогостоящие стройматериалы, то все равно какое-то время в воздухе будет находиться высокая концентрация токсических веществ.
Грибок и плесень:
Плесень возникает в местах с повышенной влажностью – подвалах, ванных комнатах, туалетах. То есть в тех помещениях, где слабая вентиляция.
Споры грибка и плесени являются мощными аллергенами, вызывающими хроническую аллергию, приступы астмы.
По поводу наличия плесени, не лишним будет провести и тепловизионное обследование помещения.
Ведь нередко повышенная влажность связана с теплоизоляцией помещения, появлением конденсата на стенах, окнах и т.д.
Стафилококки и стрептококки– бактерии, вызывающие болезни дыхательной системы, кожных покровов.
Они загрязняют воздух в помещениях с повышенной проходимостью, в которых плохо убираться.
СО2– газ, снижающий концентрацию внимания, если в больших количествах накапливается в помещении.
У большинства людей он вызывает сонливость, усталость.
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