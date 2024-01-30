Разбираемся, чем чаще всего загрязнен воздух в помещении

Если долго находитесь в помещении, то некачественный воздух со временем будет слабо чувствоваться органами чувств.

Поэтому единственный способ провести достоверный анализ воздуха – комплексная проверка воздуха в квартире или доме.

Можно попробовать оценить состояние воздуха самостоятельно, подключив личную наблюдательность и воспользовавшись нашими советами.

Фенол и формальдегид:

Дают явно выраженный синтетический запах, например, когда ставите в помещении новую мебель, размещаете изделия из резины или делаете ремонт.

Даже если используете качественные дорогостоящие стройматериалы, то все равно какое-то время в воздухе будет находиться высокая концентрация токсических веществ.

Грибок и плесень:

Плесень возникает в местах с повышенной влажностью – подвалах, ванных комнатах, туалетах. То есть в тех помещениях, где слабая вентиляция.

Споры грибка и плесени являются мощными аллергенами, вызывающими хроническую аллергию, приступы астмы.

По поводу наличия плесени, не лишним будет провести и тепловизионное обследование помещения.

Ведь нередко повышенная влажность связана с теплоизоляцией помещения, появлением конденсата на стенах, окнах и т.д.

Стафилококки и стрептококки– бактерии, вызывающие болезни дыхательной системы, кожных покровов.

Они загрязняют воздух в помещениях с повышенной проходимостью, в которых плохо убираться.

СО2– газ, снижающий концентрацию внимания, если в больших количествах накапливается в помещении.

У большинства людей он вызывает сонливость, усталость.