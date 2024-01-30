Речная рыба, которая идеально подойдет для приготовления котлет

По моему мнению, лучше всего для приготовления котлет подходит щука.
Рыба должна быть хотя полтора килограмма весом, лучше, если больше.
С рыбы можно снять кожу вместе с чешуей, затем отделить мясо, либо сначала почистить ее, а потом снимать филе.
Филе проще снимать с обезглавленной щуки. Мясо отделяется от позвоночника вместе с ребрами.
Мясорубка легко перемалывает их. Необходимо только отрезать плавники, срезанные вместе с филе.
Из головы, хребта и плавников можно сварить отличную уху.
У щуки довольно сухое мясо. Поэтому при приготовлении я добавляю в фарш свиное сало или сливочное масло.
Кто-то использует для этой цели майонез. Остальные ингредиенты те же, что для мясных котлет – булка, яйцо, лук, чеснок.
Для сочности можно добавить сырую картофелину.
Вкусные котлеты получаются из судака. Фарш готовится так же, как щучий.
Котлеты из окуня также неплохие на вкус, но в «полосатом разбойнике» слишком мало собственно мяса.
Овчинка не стоит выделки. К тому же они почему-то имеют серый цвет.
Котлеты из белой рыбы также получаются вкусными. Чтобы приготовить их из плотвы, нужно запастись терпением.
Приходится очищать рыбу от чешуи, а затем потрошить.
Если плотва мелкая ее можно перемалывать вместе с хребтом. Котлеты получаются довольно вкусные.
Гораздо практичнее готовить котлеты из крупных представителей карповых.
Лещ не годится – у него слишком толстые ребра и относительно тощая спина.
Лучше всего подходит рыба с толстой спиной – сазан, карп, язь, голавль.
Известно, что лобастый полухищник считается одной из самых невкусных рыб.
Однако котлеты из него неплохие, если придать им жирности добавлением сала.
У сазана и карпа филе лучше снимать, оставляя ребра на позвоночнике.
Они слишком толстые, поэтому мясорубка может с ними не справиться.
Зато эти рыбы жирные сами по себе и добавлять сало не требуется.
Когда я готовлю котлеты, то сначала жарю их на среднем огне, а затем переворачиваю и дожариваю уже под крышкой на небольшом огне.
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