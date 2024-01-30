Речная рыба, которая идеально подойдет для приготовления котлет

По моему мнению, лучше всего для приготовления котлет подходит щука.

Рыба должна быть хотя полтора килограмма весом, лучше, если больше.

С рыбы можно снять кожу вместе с чешуей, затем отделить мясо, либо сначала почистить ее, а потом снимать филе.

Филе проще снимать с обезглавленной щуки. Мясо отделяется от позвоночника вместе с ребрами.

Мясорубка легко перемалывает их. Необходимо только отрезать плавники, срезанные вместе с филе.

Из головы, хребта и плавников можно сварить отличную уху.

У щуки довольно сухое мясо. Поэтому при приготовлении я добавляю в фарш свиное сало или сливочное масло.

Кто-то использует для этой цели майонез. Остальные ингредиенты те же, что для мясных котлет – булка, яйцо, лук, чеснок.

Для сочности можно добавить сырую картофелину.

Вкусные котлеты получаются из судака. Фарш готовится так же, как щучий.

Котлеты из окуня также неплохие на вкус, но в «полосатом разбойнике» слишком мало собственно мяса.

Овчинка не стоит выделки. К тому же они почему-то имеют серый цвет.

Котлеты из белой рыбы также получаются вкусными. Чтобы приготовить их из плотвы, нужно запастись терпением.

Приходится очищать рыбу от чешуи, а затем потрошить.

Если плотва мелкая ее можно перемалывать вместе с хребтом. Котлеты получаются довольно вкусные.

Гораздо практичнее готовить котлеты из крупных представителей карповых.

Лещ не годится – у него слишком толстые ребра и относительно тощая спина.

Лучше всего подходит рыба с толстой спиной – сазан, карп, язь, голавль.

Известно, что лобастый полухищник считается одной из самых невкусных рыб.

Однако котлеты из него неплохие, если придать им жирности добавлением сала.

У сазана и карпа филе лучше снимать, оставляя ребра на позвоночнике.

Они слишком толстые, поэтому мясорубка может с ними не справиться.

Зато эти рыбы жирные сами по себе и добавлять сало не требуется.

Когда я готовлю котлеты, то сначала жарю их на среднем огне, а затем переворачиваю и дожариваю уже под крышкой на небольшом огне.