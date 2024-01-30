Речная рыба, которая идеально подойдет для приготовления котлет

23:16 2024-01-30
Речная рыба, которая идеально подойдет для приготовления котлет

Из рыбы при желании можно приготовить много вкусных блюд, в том числе отличные рыбные котлеты.

По моему мнению, лучше всего для приготовления котлет подходит щука.

Рыба должна быть хотя полтора килограмма весом, лучше, если больше.

С рыбы можно снять кожу вместе с чешуей, затем отделить мясо, либо сначала почистить ее, а потом снимать филе.

Филе проще снимать с обезглавленной щуки. Мясо отделяется от позвоночника вместе с ребрами.

Мясорубка легко перемалывает их. Необходимо только отрезать плавники, срезанные вместе с филе.

Из головы, хребта и плавников можно сварить отличную уху.

У щуки довольно сухое мясо. Поэтому при приготовлении я добавляю в фарш свиное сало или сливочное масло.

Кто-то использует для этой цели майонез. Остальные ингредиенты те же, что для мясных котлет – булка, яйцо, лук, чеснок.

Для сочности можно добавить сырую картофелину.

Вкусные котлеты получаются из судака. Фарш готовится так же, как щучий.

Котлеты из окуня также неплохие на вкус, но в «полосатом разбойнике» слишком мало собственно мяса.

Овчинка не стоит выделки. К тому же они почему-то имеют серый цвет.

Котлеты из белой рыбы также получаются вкусными. Чтобы приготовить их из плотвы, нужно запастись терпением.

Приходится очищать рыбу от чешуи, а затем потрошить.

Если плотва мелкая ее можно перемалывать вместе с хребтом. Котлеты получаются довольно вкусные.

Гораздо практичнее готовить котлеты из крупных представителей карповых.

Лещ не годится – у него слишком толстые ребра и относительно тощая спина.

Лучше всего подходит рыба с толстой спиной – сазан, карп, язь, голавль.

Известно, что лобастый полухищник считается одной из самых невкусных рыб.

Однако котлеты из него неплохие, если придать им жирности добавлением сала.

У сазана и карпа филе лучше снимать, оставляя ребра на позвоночнике.

Они слишком толстые, поэтому мясорубка может с ними не справиться.

Зато эти рыбы жирные сами по себе и добавлять сало не требуется.

Когда я готовлю котлеты, то сначала жарю их на среднем огне, а затем переворачиваю и дожариваю уже под крышкой на небольшом огне.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
01:18

Алиса Семенова

История о том, как у Моцарта было украдено детство

История о том, как у Моцарта было украдено детство

27 января 1756 года в Зальцбурге в семье Анны Марии и Леопольда Моцарт родился необыкновенный мальчик.
Алиса Семенова
00:39

Алиса Семенова

Рыболовы рассказали, какие снасти и приманку использовать для зимней рыбалки

Рыболовы рассказали, какие снасти и приманку использовать для зимней рыбалки

Ловля рыбы зимой требует от рыбака выдержки, терпения и тщательной подготовки в вопросе экипировки и принадлежностей.
Алиса Семенова
00:27

Алиса Семенова

Развеиваем самые популярные мифы о садоводстве

Развеиваем самые популярные мифы о садоводстве

Садоводство – одно из самых древних занятий человечества, но наука добралась и сюда, внедряя свои технологии повсеместно.
Алиса Семенова
00:16

Алиса Семенова

Опытные хозяйки рассказали о правильной чистке кожаного дивана

Опытные хозяйки рассказали о правильной чистке кожаного дивана

Кожа служит вечно при правильном уходе и заботе, узнайте, как почистить кожаный диван, чтобы он всегда выглядел блестящим и новым.
Алиса Семенова
00:01

Алиса Семенова

Каким должно быть правильное питание для блеска ваших волос

Каким должно быть правильное питание для блеска ваших волос

На красоту и здоровье волос влияют многие факторы: возраста, генетики, гормонов и питательных веществ, которые попадают в организм.
Алиса Семенова
23:56

Алиса Семенова

Рыболовы рассказали о правилах хранения опарыша

Рыболовы рассказали о правилах хранения опарыша

Отличная наживка для ловли самой разной рыбы - известный всем рыболовам опарыш или личинка мясной мухи.
Алиса Семенова
23:39

Алиса Семенова

Насколько важно закрывать жало рыболовного крючка наживкой: мнение рыболовов

Насколько важно закрывать жало рыболовного крючка наживкой: мнение рыболовов

Поговорим о спорном вопросе для многих любителей рыбалки, то есть о том, следует ли закрывать жало крючка наживкой.
article_image 22:14

Огородники с опытом рассказали, как использовать марганцовку в саду и огороде

Садоводы и огородники, уже многие годы и с хорошими результатами, используют марганцовку для защиты и подкормки растений в саду, огороде и для комнатных растений.

article_image 21:57

Простой способ повысить эффективность радиатора

Как-то недавно встретился с одним знакомым сантехником, и разговор зашел за отопление. Он поделился со мной простым советом, который, по его словам, поможет значительно повысить эффективность радиаторов отопления.

article_image 21:40

Ковер на стене- признак советского быта

Если спросить любого человека жившего в СССР — 10 признаков советского быта, то ковёр на стене был бы одним из первых ответов.