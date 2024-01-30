Пресноводная рыба, которая идеально подходит для вкусной ухи

Итак, какую рыбу из числа пресноводных выбрать, чтобы получилась шикарная уха.

Ерш:

Ерш хорош, как базовый ингредиент ухи. Он придает блюду сладость и навар. Уха получается довольно мутной, но в этом нет ничего страшного.

Прозрачную уху варят совсем из другой рыбы. Только из одного ерша уху варят редко, нужны другие компоненты.

Окунь:

Окунь также дает вкусный бульон. Если нет намерения есть саму рыбу, окуня можно не чистить, а совсем мелкого и не потрошить.

Сваренная из одних окушков уха получается прозрачной, но лучше использовать их в качестве второго компонента после того, как готовые ерши будут удалены из котла.

Судак:

Вареный судак сам по себе вкусен, и уха из него замечательная.

Эта рыба очень быстро разваривается, поэтому нужно следить за приготовлением ухи, чтобы потом не плеваться костями.

Сам судак и уха из него считаются диетическими блюдами.

Щука:

Уха из одной щуки не самое вкусное блюдо. Если добавить щучьи головы в качестве третьего компонента после ершей и окуней, то уха станет еще вкуснее.

Вареные головы крупных щук нравятся многим рыболовам – их считают вкусным лакомством.

Налим:

Налим не требует каких-либо добавок. Уха из него и так очень вкусная и наваристая.

Лещ:

Уху можно варить из лещевых голов. Они дают хороший навар. Можно их использовать, как последний компонент тройной ухи.

Если в уху добавить лещевую икру, то она станет хотя и не самой аппетитной на вид, но очень вкусной.

Карп и сазан:

Из этих жирных рыб получается замечательная уха, даже если не добавлять в нее другую рыбу.