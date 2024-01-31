Рыболовы рассказали о правилах хранения опарыша

Добыть и развести его искусственно не составляет особого труда, но оказывается, что и хранить его можно длительное время, а значит, можно заготовить и впрок. Как это сделать?

Есть несколько разных способов. Например, можно набрать в старое ведро сухого песка и насыпать туда мелких личинок, затем поставить ведро в прохладное место.

Примерно через месяц опарыш подрастет, но не окуклится. Этим личинкам не страшен холод. Стоит их положить в теплое место, и они оживают.

Некоторые рыболовы сохраняют опарыша в течение всей зимы в замороженном состоянии.

Для этого собранные личинки помещают в стеклянную банку, добавляют туда отрубей или муки с примесью творога, закрывают крышкой с мельчайшими отверстиями для доступа воздуха и замораживают.

А весной, как только содержимое банки оттает, наживка будет готова к использованию.