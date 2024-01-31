Каким должно быть правильное питание для блеска ваших волос

00:01 2024-01-31
Каким должно быть правильное питание для блеска ваших волос

На красоту и здоровье волос влияют многие факторы: возраста, генетики, гормонов и питательных веществ, которые попадают в организм.

Питание для волос безумно важно: от того, что мы едим, зависит их состояние.

Если есть проблемы, стоит задуматься о смене режима приема пищи, но важно помнить, что диета для здоровых волос, не приносит моментального результата.

Чтобы достичь его нужно время, а, следовательно, и терпение.

Сменив рацион, мы должны сначала подождать пока полезные вещества «приживутся» в организме, а потом уже, через месяц, они станут благоприятно влиять на нас.

Важно классифицировать вашу проблему (или проблемы), от этого зависит, что нужно есть.

Так, если волосы тусклые и потеряли свой цвет, то проблема в недостатке цинка. Не хватает железа.

Седеют? Нет, вы не стареете. Поседеть можно от недостатка меди в организме.

Всем известно, что с пищей наш организм насыщается необходимыми элементами — белками, жирами и углеводами, а также минеральными веществами и витаминами.

Белки являются органическим строителем наших локонов, на них основывается их структура.

Они содержатся в животной пище (мясе и рыбе), а также в бобовых и сое. Ненасыщенные жиры — источник формирования клеток кожи головы.

Углеводы выводят из организма шлаки и токсины, что, в свою очередь, помогает нашим локонам приобрести блеск и эластичность.

Так, если у вас слишком жирные пряди, нужно отказаться от всего жареного и жирного, с мяса лучше перейти на курицу или индейку, рыбу, овощи и яйца.

Поможет также витамин В, который содержится в цветной капусте, брокколи и фасоли.

Если ваша кожа головы наоборот слишком сухая и появляется перхоть, то еда должна включать в себя такие важные микроэлементы как сера и медь.

Последняя содержится в кальмарах, креветках, огурцах и кабачках.

Серой обогащены яичные желтки, спаржа, лук и чеснок, причем сера также придает вашим локонам блеск.

Нужно включить и жирные кислоты: рыбу (лосось, сельдь, тунец), орехи, оливки, авокадо и прочее.

Также необходима влага, поэтому пейте около 1,5 литров воды ежедневно.

Тусклую и невзрачную прическу спасет такой микроэлемент как цинк.

Он содержится в мясе, морепродуктах, яйцах, молоке, овсяных хлопьях, черном хлебе.

Вернуть цвет поможет тирозин— аминокислота, отвечающая за пигмент.

В таком случае питание должно включать в себя авокадо, бананы и молочные продукты.

Если вы нашли у себя седину, не паникуйте раньше времени, вам опять же нужно обогатить еду тирозином и медью.

Выпадают волосы от недостатка железа, йода и витамина Е в питании. Йод можно найти в морепродуктах и водорослях.

Железом богаты яйца, бобовые, красное мясо, печень и морковь.

Витамин Е содержится в растительном и сливочном масле, а также яйцах.

Диета для здоровых волос— это своего рода лекарство, которое поможет сохранить их здоровыми, живыми и блестящими.

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