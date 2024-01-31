Опытные хозяйки рассказали о правильной чистке кожаного дивана

00:16 2024-01-31
Опытные хозяйки рассказали о правильной чистке кожаного дивана

Кожа служит вечно при правильном уходе и заботе, узнайте, как почистить кожаный диван, чтобы он всегда выглядел блестящим и новым.

Посмотрим, что может понадобится для придания дивану презентабельного вида.

Приготовим следующие компоненты:

кондиционер/очиститель для кожи;

мягкое средство для посуды;

салфетки из микрофибры;

пищевая сода.

Выполните следующие действия:

Начните с уборки кожаного дивана пылесосом, чтобы избавиться от крошек.

Затем протрите пыль, чтобы удалить остатки грязи. Кожаный диван не такой пористый, как мебель с мягкой обивкой, поэтому его легче чистить.

Если подушки дивана можно снять, не забудьте пропылесосить нижнюю часть.

Пора заняться пятнами: окуните чистую тряпку в миску с тёплой водой, смешанной со средством для посуды, затем выжмите её, чтобы она стала немного влажной (не слишком мокрой!).

Протрите пятно небольшими круговыми движениями, пока оно не исчезнет.

Не трите назад и вперёд, так как это приводит к большему износу и повреждению поверхности кожи.

Если это жирное пятно, используйте сухую ткань и немного пищевой соды, чтобы устранить его.

Высушите диван — не пропускайте этот шаг!

Вода ослабляет кожу, если оставить её сохнуть самостоятельно, поэтому важно взять сухую тряпку и высушить диван сверху донизу.

Теперь пора приступать к делу и использовать специализированные средства.

Чистящие средства для кожи помогут удалить грязь и пятна, чтобы кожаный диван выглядел как новый.

Некоторые средства «2 в 1» содержат и очиститель, и кондиционер.

Распылите очиститель непосредственно на ткань, а не на мебель, чтобы не оставлять следов от брызг.

Проведите лёгкими движениями по всей поверхности, обязательно очищая края, уголки и углубления.

Работайте сверху вниз, чтобы избежать неровных следов полировки.

После очистки обязательно вытрите излишки средства, прежде чем обработать диван кондиционером.

Возьмите свой любимый кондиционер в форме спрея или жидкости и нанесите небольшое количество на чистую ткань.

Кондиционеры хороши тем, что содержат полезные масла, благодаря которым ваша мебель выглядит свежей и остаётся увлажнённой.

После того как вы закончили наносить кондиционер, дайте коже высохнуть в течение часа или около того, чтобы средство впиталось и не попало на одежду.

После высыхания ваш кожаный диван будет выглядеть так, будто он только что из магазина.

Примечание: избегайте применения агрессивных химических средств, таких как спирт или крем для обуви, которые не предназначены для кожаных диванов и могут нанести вред вашей мебели.

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