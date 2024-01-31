Опытные хозяйки рассказали о правильной чистке кожаного дивана

Посмотрим, что может понадобится для придания дивану презентабельного вида.
Приготовим следующие компоненты:
кондиционер/очиститель для кожи;
мягкое средство для посуды;
салфетки из микрофибры;
пищевая сода.
Выполните следующие действия:
Начните с уборки кожаного дивана пылесосом, чтобы избавиться от крошек.
Затем протрите пыль, чтобы удалить остатки грязи. Кожаный диван не такой пористый, как мебель с мягкой обивкой, поэтому его легче чистить.
Если подушки дивана можно снять, не забудьте пропылесосить нижнюю часть.
Пора заняться пятнами: окуните чистую тряпку в миску с тёплой водой, смешанной со средством для посуды, затем выжмите её, чтобы она стала немного влажной (не слишком мокрой!).
Протрите пятно небольшими круговыми движениями, пока оно не исчезнет.
Не трите назад и вперёд, так как это приводит к большему износу и повреждению поверхности кожи.
Если это жирное пятно, используйте сухую ткань и немного пищевой соды, чтобы устранить его.
Высушите диван — не пропускайте этот шаг!
Вода ослабляет кожу, если оставить её сохнуть самостоятельно, поэтому важно взять сухую тряпку и высушить диван сверху донизу.
Теперь пора приступать к делу и использовать специализированные средства.
Чистящие средства для кожи помогут удалить грязь и пятна, чтобы кожаный диван выглядел как новый.
Некоторые средства «2 в 1» содержат и очиститель, и кондиционер.
Распылите очиститель непосредственно на ткань, а не на мебель, чтобы не оставлять следов от брызг.
Проведите лёгкими движениями по всей поверхности, обязательно очищая края, уголки и углубления.
Работайте сверху вниз, чтобы избежать неровных следов полировки.
После очистки обязательно вытрите излишки средства, прежде чем обработать диван кондиционером.
Возьмите свой любимый кондиционер в форме спрея или жидкости и нанесите небольшое количество на чистую ткань.
Кондиционеры хороши тем, что содержат полезные масла, благодаря которым ваша мебель выглядит свежей и остаётся увлажнённой.
После того как вы закончили наносить кондиционер, дайте коже высохнуть в течение часа или около того, чтобы средство впиталось и не попало на одежду.
После высыхания ваш кожаный диван будет выглядеть так, будто он только что из магазина.
Примечание: избегайте применения агрессивных химических средств, таких как спирт или крем для обуви, которые не предназначены для кожаных диванов и могут нанести вред вашей мебели.