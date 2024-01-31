Рыболовы рассказали, какие снасти и приманку использовать для зимней рыбалки

Начнем с удочки - главного элемента для зимней рыбалки.

Удочка – главный инструмент любого рыбака, поэтому на нём не экономят и к его выбору подходят с особой тщательностью.

Конкретного совета здесь быть не может, поскольку каждый выбирает удочку для себя сам, руководствуясь техникой лова и личными предпочтениями.

У опытных рыбаков может быть целая коллекция «рыболовного инструмента» на все случаи жизни.

Если вы новичок в зимней ловле, то беспроигрышный вариант для вас – универсальная удочка типа «ручка с катушкой» или удочка типа «балалайка».

Для подлёдной рыбалки чаще всего используется такой набор:

мормышка (для любителей активной ловли-игры);

безмотылка (та же самая мормышка, только без натуральной наживки);

поплавок, только обязательно перегружённый, чтобы избежать вымерзания в лёд (для сторонников выжидательного пути);

жерлица (для ловли хищника на живца).

Эффективным будет и зимнее блеснение – с блесной, балансиром и прочими искусственными приманками.

Какие снасти предпочтительнее для той или иной рыбы:

Для карася предпочтительнее использовать поплавок или мормышку.

Для плотвы используется мормышка (обычно небольшого размера и неяркого оттенка) с насадкой или безмотылка.

Иногда может быть эффективным использование поплавочной оснастки или мелкой блесны.

Для щуки лучше всего использовать цепочку лунок диаметром примерно 130-150 мм (пробурите их на расстоянии 4-5 метров друг от друга) и удить на блесну.

Для налима лучшим вариантом будут жерлицы.

«Особняком» среди всех стоит окунь. Для поимки этой рыбы используется широчайший арсенал снастей: мормышка, балансир, блесна и т.п. с преимущественно натуральными наживками.

Чем ловить – разобрались, теперь давайте разберёмся, на что.

Приманки для рыбалки зимой:

Все приманки делятся на натуральные и искусственные. И тем, и тем есть место на подлёдной рыбалке!

Натуральные приманки:

черви во всём многообразии (навозные, земляные, дождевые и т.п.);

опарыш;

мотыль;

малёк, живец;

различные виды субпродуктов;

сало и кусочки мяса;

мёртвая рыба.

Искусственные приманки:

блесна (преимущественно для хищной рыбы);

балансир;

зимние воблеры;

приманки из резины и силикона (например, виброхвосты);

бокоплавы (преимущественно для щуки, налима и судака);

мормышки;

мушки и цикады.

Это далеко не полный список приманок, а скорее самый распространённый среди фанатов зимней ловли.

Если какая-то наживка не оправдала ваши ожидания, не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое.