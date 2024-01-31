Рыболовы рассказали, какие снасти и приманку использовать для зимней рыбалки

Начнем с удочки - главного элемента для зимней рыбалки.
Удочка – главный инструмент любого рыбака, поэтому на нём не экономят и к его выбору подходят с особой тщательностью.
Конкретного совета здесь быть не может, поскольку каждый выбирает удочку для себя сам, руководствуясь техникой лова и личными предпочтениями.
У опытных рыбаков может быть целая коллекция «рыболовного инструмента» на все случаи жизни.
Если вы новичок в зимней ловле, то беспроигрышный вариант для вас – универсальная удочка типа «ручка с катушкой» или удочка типа «балалайка».
Для подлёдной рыбалки чаще всего используется такой набор:
мормышка (для любителей активной ловли-игры);
безмотылка (та же самая мормышка, только без натуральной наживки);
поплавок, только обязательно перегружённый, чтобы избежать вымерзания в лёд (для сторонников выжидательного пути);
жерлица (для ловли хищника на живца).
Эффективным будет и зимнее блеснение – с блесной, балансиром и прочими искусственными приманками.
Какие снасти предпочтительнее для той или иной рыбы:
Для карася предпочтительнее использовать поплавок или мормышку.
Для плотвы используется мормышка (обычно небольшого размера и неяркого оттенка) с насадкой или безмотылка.
Иногда может быть эффективным использование поплавочной оснастки или мелкой блесны.
Для щуки лучше всего использовать цепочку лунок диаметром примерно 130-150 мм (пробурите их на расстоянии 4-5 метров друг от друга) и удить на блесну.
Для налима лучшим вариантом будут жерлицы.
«Особняком» среди всех стоит окунь. Для поимки этой рыбы используется широчайший арсенал снастей: мормышка, балансир, блесна и т.п. с преимущественно натуральными наживками.
Чем ловить – разобрались, теперь давайте разберёмся, на что.
Приманки для рыбалки зимой:
Все приманки делятся на натуральные и искусственные. И тем, и тем есть место на подлёдной рыбалке!
Натуральные приманки:
черви во всём многообразии (навозные, земляные, дождевые и т.п.);
опарыш;
мотыль;
малёк, живец;
различные виды субпродуктов;
сало и кусочки мяса;
мёртвая рыба.
Искусственные приманки:
блесна (преимущественно для хищной рыбы);
балансир;
зимние воблеры;
приманки из резины и силикона (например, виброхвосты);
бокоплавы (преимущественно для щуки, налима и судака);
мормышки;
мушки и цикады.
Это далеко не полный список приманок, а скорее самый распространённый среди фанатов зимней ловли.
Если какая-то наживка не оправдала ваши ожидания, не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое.
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