Рыболовы рассказали, какие снасти и приманку использовать для зимней рыбалки

00:39 2024-01-31
Рыболовы рассказали, какие снасти и приманку использовать для зимней рыбалки

Ловля рыбы зимой требует от рыбака выдержки, терпения и тщательной подготовки в вопросе экипировки и принадлежностей.

Начнем с удочки - главного элемента для зимней рыбалки.

Удочка – главный инструмент любого рыбака, поэтому на нём не экономят и к его выбору подходят с особой тщательностью.

Конкретного совета здесь быть не может, поскольку каждый выбирает удочку для себя сам, руководствуясь техникой лова и личными предпочтениями.

У опытных рыбаков может быть целая коллекция «рыболовного инструмента» на все случаи жизни.

Если вы новичок в зимней ловле, то беспроигрышный вариант для вас – универсальная удочка типа «ручка с катушкой» или удочка типа «балалайка».

Для подлёдной рыбалки чаще всего используется такой набор:

мормышка (для любителей активной ловли-игры);

безмотылка (та же самая мормышка, только без натуральной наживки);

поплавок, только обязательно перегружённый, чтобы избежать вымерзания в лёд (для сторонников выжидательного пути);

жерлица (для ловли хищника на живца).

Эффективным будет и зимнее блеснение – с блесной, балансиром и прочими искусственными приманками.

Какие снасти предпочтительнее для той или иной рыбы:

Для карася предпочтительнее использовать поплавок или мормышку.

Для плотвы используется мормышка (обычно небольшого размера и неяркого оттенка) с насадкой или безмотылка.

Иногда может быть эффективным использование поплавочной оснастки или мелкой блесны.

Для щуки лучше всего использовать цепочку лунок диаметром примерно 130-150 мм (пробурите их на расстоянии 4-5 метров друг от друга) и удить на блесну.

Для налима лучшим вариантом будут жерлицы.

«Особняком» среди всех стоит окунь. Для поимки этой рыбы используется широчайший арсенал снастей: мормышка, балансир, блесна и т.п. с преимущественно натуральными наживками.

Чем ловить – разобрались, теперь давайте разберёмся, на что.

Приманки для рыбалки зимой:

Все приманки делятся на натуральные и искусственные. И тем, и тем есть место на подлёдной рыбалке!

Натуральные приманки:

черви во всём многообразии (навозные, земляные, дождевые и т.п.);

опарыш;

мотыль;

малёк, живец;

различные виды субпродуктов;

сало и кусочки мяса;

мёртвая рыба.

Искусственные приманки:

блесна (преимущественно для хищной рыбы);

балансир;

зимние воблеры;

приманки из резины и силикона (например, виброхвосты);

бокоплавы (преимущественно для щуки, налима и судака);

мормышки;

мушки и цикады.

Это далеко не полный список приманок, а скорее самый распространённый среди фанатов зимней ловли.

Если какая-то наживка не оправдала ваши ожидания, не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое.

Показать следующие комментарии
Фото
Андрей Ткачёв
13:36

Андрей Ткачёв

В Южной Корее разбился американский истребитель F-16

В Южной Корее разбился американский истребитель F-16

Истребитель четвёртого поколения ВВС США потерпел крушение в Южной Корее во время учений.
Андрей Ткачёв
13:30

Андрей Ткачёв

В Москве мастер боевых искусств до полусмерти избил школьника

В Москве мастер боевых искусств до полусмерти избил школьника

38-летний Серик Ибатов избил несовершеннолетнего так сильно, что за его жизнь борются врачи.
Андрей Ткачёв
13:23

Андрей Ткачёв

Глава Toyota извинился за подтасовки при испытаниях двигателей

Глава Toyota извинился за подтасовки при испытаниях двигателей

Гендиректор компании Toyota Кодзи Сато принёс извинения за махинации при испытаниях новых двигателей авто.
Андрей Ткачёв
13:14

Андрей Ткачёв

В Бельгии нашли коллекцию раритетных авто, которую прятали 10 лет

В Бельгии нашли коллекцию раритетных авто, которую прятали 10 лет

На Youtube-канале Oldtimerfarm вышло видео о коллекции раритетных автомобилей, простоявших без движения десять лет под крытым навесом.
Андрей Ткачёв
13:05

Андрей Ткачёв

Принадлежавший Трампу Lamborghini Diablo продали за $1,1 млн

Принадлежавший Трампу Lamborghini Diablo продали за $1,1 млн

Автомобиль бывшего президента Дональда Трампа ушёл с молотка на аукционе за баснословную сумму.
Светлана Игнатьева
13:00

Светлана Игнатьева

В США семья покончившей с собой девочки-подростка подала в суд на школу

В США семья покончившей с собой девочки-подростка подала в суд на школу

Погибшая пошла на такой шаг после того, как в Интернете появилось видео о нападении на нее в старшей школе.
Андрей Ткачёв
13:00

Андрей Ткачёв

Американские учёные создали аккумулятор, который можно зарядить за 5 минут

Американские учёные создали аккумулятор, который можно зарядить за 5 минут

Предполагается, что данная технология позитивно повлияет на мировую промышленность и производство электромобилей в частности.
article_image 13:20

Эти два офицера Императорской армии Японии устроили "соревнование", кто первым сумеет снести головы сотне китайцев с помощью мечей

Их состязание происходило в 1937 году, когда началась так называемая Вторая японо-китайская война.

article_image 13:20

Chevrolet Camaro Z28

Всего было выпущено только 19 автомобилей серии Yenko Camaro Z28 TurboZ, причем была оставлена возможность доработать Stage I до уровня Stage II.

article_image 13:19

Человеческие зоопарки

Да, в истории бывали и такие.