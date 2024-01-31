История о том, как у Моцарта было украдено детство

Когда Иоганн дожил до трехмесячного возраста, его тревожные родители облегченно вздохнули. Да и было от чего.
Мальчик был седьмым по счету ребенком, рожденным в этой семье.
Выжила, кроме него, еще только одна девочка, его сестра – Мария Анна Вальбурга Игнатия.
Все остальные новорожденные не доживали и до трех месяцев.
В трехлетнем возрасте малыш легко взбирался к клавиатуре клавесина, установленного в родительской спальне, и старательно бренчал мелодии собственного сочинения.
К четырем годам Иоганн уже мог играть и писать ноты.
Будучи четырехлетним мальчонкой, еле управляясь с большим гусиным пером, он сочинил свой самый первый концерт для клавесина. В пять им уже был сочинен первый менуэт.
Разглядев в маленьком ребенке огромный талант, его отец, будучи лучшим учителем игры на скрипке во всей Европе, принял решение отказаться от собственной карьеры.
С этого момента он стал антрепренером сына и его строгим учителем.
Уже в шестилетнем возрасте Иоганн, в сопровождении отца, отправился в музыкальное турне.
Это невероятно тяжелое путешествие затянулось на долгих десять лет.
Большую часть своего детства маленький гений провел в унылых почтовых дилижансах, переезжая вместе с отцом из одного города в другой.
На жестких скамейках карет и дилижансов мальчику приходилось спать гораздо чаще, чем в обычной постели.
Он жаловался в письме к матери: «Дилижанс отбивает мне не только зад, но и душу».
При Венском императорском дворе Иоганн играл с завязанными глазами.
Невероятно очарованная его талантом, императрица Мария Терезия одарила его расшитым золотым нарядом.
Мальчик непосредственно запрыгнул к ней на колени, чтобы поцеловать в знак радости и благодарности.
По окончании долгих концертов, он играл с императорскими детьми. Ведь он все еще оставался ребенком.
Когда он как-то раз упал, его подняла принцесса Мария Антуанетта – будущая королева Франции.
На тот момент он был самым знаменитым ребенком во всей Европе. Маленький мальчик, посещающий европейские столицы в составе музыкального цирка, задуманного его отцом.
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