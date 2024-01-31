История о том, как у Моцарта было украдено детство

Когда Иоганн дожил до трехмесячного возраста, его тревожные родители облегченно вздохнули. Да и было от чего.

Мальчик был седьмым по счету ребенком, рожденным в этой семье.

Выжила, кроме него, еще только одна девочка, его сестра – Мария Анна Вальбурга Игнатия.

Все остальные новорожденные не доживали и до трех месяцев.

В трехлетнем возрасте малыш легко взбирался к клавиатуре клавесина, установленного в родительской спальне, и старательно бренчал мелодии собственного сочинения.

К четырем годам Иоганн уже мог играть и писать ноты.

Будучи четырехлетним мальчонкой, еле управляясь с большим гусиным пером, он сочинил свой самый первый концерт для клавесина. В пять им уже был сочинен первый менуэт.

Разглядев в маленьком ребенке огромный талант, его отец, будучи лучшим учителем игры на скрипке во всей Европе, принял решение отказаться от собственной карьеры.

С этого момента он стал антрепренером сына и его строгим учителем.

Уже в шестилетнем возрасте Иоганн, в сопровождении отца, отправился в музыкальное турне.

Это невероятно тяжелое путешествие затянулось на долгих десять лет.

Большую часть своего детства маленький гений провел в унылых почтовых дилижансах, переезжая вместе с отцом из одного города в другой.

На жестких скамейках карет и дилижансов мальчику приходилось спать гораздо чаще, чем в обычной постели.

Он жаловался в письме к матери: «Дилижанс отбивает мне не только зад, но и душу».

При Венском императорском дворе Иоганн играл с завязанными глазами.

Невероятно очарованная его талантом, императрица Мария Терезия одарила его расшитым золотым нарядом.

Мальчик непосредственно запрыгнул к ней на колени, чтобы поцеловать в знак радости и благодарности.

По окончании долгих концертов, он играл с императорскими детьми. Ведь он все еще оставался ребенком.

Когда он как-то раз упал, его подняла принцесса Мария Антуанетта – будущая королева Франции.

На тот момент он был самым знаменитым ребенком во всей Европе. Маленький мальчик, посещающий европейские столицы в составе музыкального цирка, задуманного его отцом.