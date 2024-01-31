Каким должно быть правильное питание по Аюрведе

01:24 2024-01-31
Каким должно быть правильное питание по Аюрведе

Правила индийской народной медицины помогают восстановить не только физическое, но и психическое здоровье.

Разберемся, какие бывают типы конституций.

Важно понимать, что организм человека, как и все остальное в мире, состоит из энергий Воздуха, Воды, Огня и Земли.

При этом практически всегда одна или несколько стихий преобладают над остальными.

Аюрведа подразделяет все возможные сочетания первоэлементов на доши – Вату (Воздух, Пространство), Питту (Вода, Огонь), Капху (Вода, Земля).

У людей могут быть следующие конституции:

Вата + Питта – движение, преобразование;

Вата + Капха – движение, связывание;

Питта + Вата – преобразование, движение;

Питта + Капха – преобразование, связывание;

Капха + Вата – связывание, движение;

Капха + Питта – связывание, преобразование.

Вата + Питта + Капха — движение, преобразование, связывание.

Первая доша свидетельствует о большем преобладании, вторая – о меньшем, третья – о совсем незначительном. Чтобы определить, какое сочетание стихий преобладает в организме, необходимо тщательно изучить характеристики разных конституций.

Каким будет человек при балансе и дисбалансе конкретной доши:

Вата (Воздух). Сбалансированная доша – стройное, подтянутое тело, подвижность, энергичность, непостоянство, легкомысленность, беспокойство, сверхчувствительность, сухой кожный покров, холодные конечности. Дисбаланс доши – проблемы с психикой, страхи, беспокойства, нездоровые суставы, расстройства кишечника, гормональные сбои.

Питта (Огонь, Вода). Сбалансированная доша – среднее телосложение, харизма, лидерские качества, любовь к спорту, персиковая кожа, теплые конечности. Дисбаланс доши – раздражительность, агрессия, повышенная кислотность желудка, воспаления, высыпания на коже, аллергия, отравления, облысение, седина, гормональные сбои, злокачественные образования.

Капха (Вода, Земля). Сбалансированная доша – крепкое телосложение, спокойный, сильный и выдержанный характер, прохладная, склонная к жирности, плотная кожа, прохладные конечности. Дисбаланс доши – инертность, лень, нарушенный жировой обмен, частые простуды, бронхит, новообразования, плохая смазка сосудов, депрессия.

Определив, какая доша доминирует, постарайтесь гармонизировать свое состояние с помощью еды:

Сладкая, Земля + Вода (бобовые, зерно, сладкие фрукты, сливочное и растительные масла, овощи, семечки, орехи, сахар, мед, сладкие травы) – усиливает Капху, ослабляет Вату, Питту.

Кислая, Земля + Огонь (кисломолочные продукты, уксус, кислые фрукты, ягоды, травы по типу щавеля, ферментированные и сброженные продукты) – усиливает Питту, Капху, ослабляет Вату.

Соленая, Вода + Огонь (соли, растения по типу морской капусты) – усиливает Питту, Капху, ослабляет Вату.

Острая, Огонь + Воздух (редька, редиска, репа, острые перцы, специи (черный, длинный перец, гвоздика, куркума, кардамон, зира, асафетида, мускатный орех, аир болотный, лук, чеснок), травы (руккола, черемша)) – усиливает Вату, Питту, ослабляет Капху.

Горькая, Воздух + Эфир (овощи по типу горькой дыни (карелы), специи (пажитник, куркума и прочие), травы (полынь, брахми, ним), кофе, цикорий)) – усиливает Вату, ослабляет Питту, Капху.

Вяжущая, Воздух + Земля (ягоды и фрукты (рябина, клюква, черемуха, хурма, бананы), фасоль, зеленый и черный чай, лавровый лист, кора дуба) – усиливает Вату, ослабляет Питту, Капху.

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