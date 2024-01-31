Урожайность повысится в разы: что можно закопать под смородиной

01:30 2024-01-31
Урожайность повысится в разы: что можно закопать под смородиной

Чтобы эта культура не болела и постоянно плодоносила, необязательно при ее выращивании использовать минеральные добавки.

Бархатцы насыщают почву микроэлементами

Эти цветы не только служат украшением дачи, но и приносят немалую пользу. Их специфический аромат не нравится вредителям. Поэтому, если посадить бархатцы вокруг смородины, на ее листья и появившиеся плоды не нападет тля и другие опасные насекомые.

Не надо выкидывать растения, которые отцвели. Выдерните их из почвы, порубите на небольшие кусочки и закопайте рядом с кустом. К следующей весне они перегниют и обогатят землю микроэлементами.

В результате улучшится структура грунта, он станет более мягким и плодородным. А вещества, содержащиеся в корнях бархатцев, избавят почву от нематод.

Картофель — кладезь полезных веществ

В составе картофеля есть фтор, который способствует укреплению и развитию корней смородины. Кроме того, этот овощ содержит большое количество крахмала, калия и глюкозы. Они повышают сочность ягод и делают их слаще и крупнее.

Чтобы корнеплоды принесли пользу ягодному кустарнику, нужно закопать их под смородину весной. Для этого по периметру растения проделывают неглубокую борозду, складывают туда мелкий картофель, засыпают землей и хорошо поливают.

Предварительно нужно вырезать у овоща глазки, иначе он прорастет. Чтобы картошка быстрее превратилась в удобрение, нужно регулярно ее увлажнять. Можно также проливать ЭМ-препаратами, как это делаем мы.

Можно использовать и очистки вместо целых корнеплодов. Их ценность нисколько не меньше, ведь большая часть микроэлементов находится в кожуре.

Некоторые садоводы собирают очистки всю зиму, а весной пускают в дело. Чтобы такое удобрение сохранилось, его надо высушить или заморозить.

А нам несказанно повезло - у соседа небольшая донерная и он нам иногда подкидывает очистки.

Столько очистков смородинкам много, и мы часть раскидываем под раскидистые крупнолистные хосты - не видно, а удобрение шикарное. Авторское фото

Ржавые гвозди — источник железа

Одно из самых распространенных заболеваний черной смородины — хлороз. Он возникает из-за недостатка железа. Чтобы предотвратить проблему или вылечить растение на ранней стадии, опытные дачники рекомендуют закопать под куст ржавые гвозди.

Железо, содержащееся в ржавчине, спустя некоторое время станет доступным для смородины. После восполнения нехватки этого элемента растение перестанет страдать от хлороза.

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