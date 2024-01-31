Особенности выращивания картофеля под соломой

Рассмотрим преимущества и недостатки метода.
Такой способ идеален для тяжелых глинистых и кислых почв. Основной недостаток заключается в том, что всходы при такой посадке появляются гораздо позже, чем при посадке обычным способом.
Также среди минусов следует выделить следующие:
Под соломой часто заводятся грызуны. Если ваш кот не любит ловить мышей, то урожая можно не дождаться.
Потребуется много соломы.
Температура и влажность способствуют появлению слизней.
Способ совершенно не подходит, если где-то на участке завелся порей.
В этом сорняке всегда есть личинки майского жука, поэтому картофель будет съеден без вас.
Среди положительных моментов этого способа такие:
Картофель не нужно окучивать и пропалывать.
Колорадскому жуку будет трудно повредить урожай.
После сбора урожая у вас появится дополнительное удобрение для грядок.
И главное – копать больше не придется: ни весной перед посадкой, ни осенью, для того чтобы выкопать урожай.
Просто убираем солому и раскладываем картофель на просушку.
Посадка картошки:
Для начала необходимо запастись качественным посадочным и укрывным материалом.
Время посадки то же, что и при классическом способе, который подходит для вашего климата.
Дальше следует действовать в таком порядке:
Обработать специальными средствами посадочный материал, чтобы уберечь его от вредителей.
Разложить клубни по поверхности грядки на том расстоянии, что и при обычной посадке.
Если у вас нет кота, нужно разложить ловушки для грызунов.
Уложить органическое укрытие слоем в 40-50 см.
Если в ветреную погоду солома начинает разлетаться, достаточно прижать ее ветками.
В засушливую погоду требуется полив, в другое время в этом нет необходимости.
Для получения действительно богатого урожая необходимо следовать еще нескольким советам:
Перед высадкой картофель необходимо прорастить. Обычно бывает достаточно трех недель.
Если укрытия не хватает, то можно выкопать неглубокую лунку, заложить в нее клубень, слегка присыпать землей, а сверху, именно на эту лунку укладывать солому.
Чтобы молодые ростки смогли пробить толстый слой соломы, сначала ее укладывают пластом в 10 см, а когда кустики проклюнутся, то докладывают до слоя в 50 см.
Если солому взять негде, можно использовать сено. Но оно мягче и после нескольких дождей оседает и слеживается в плотную массу, поэтому его придется ворошить.
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