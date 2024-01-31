Особенности выращивания картофеля под соломой

01:33 2024-01-31
Особенности выращивания картофеля под соломой

Оказывается, способ разведения этого овоща под соломой был изобретен нашими предками еще в XIX в.

Рассмотрим преимущества и недостатки метода.

Такой способ идеален для тяжелых глинистых и кислых почв. Основной недостаток заключается в том, что всходы при такой посадке появляются гораздо позже, чем при посадке обычным способом.

Также среди минусов следует выделить следующие:

Под соломой часто заводятся грызуны. Если ваш кот не любит ловить мышей, то урожая можно не дождаться.

Потребуется много соломы.

Температура и влажность способствуют появлению слизней.

Способ совершенно не подходит, если где-то на участке завелся порей.

В этом сорняке всегда есть личинки майского жука, поэтому картофель будет съеден без вас.

Среди положительных моментов этого способа такие:

Картофель не нужно окучивать и пропалывать.

Колорадскому жуку будет трудно повредить урожай.

После сбора урожая у вас появится дополнительное удобрение для грядок.

И главное – копать больше не придется: ни весной перед посадкой, ни осенью, для того чтобы выкопать урожай.

Просто убираем солому и раскладываем картофель на просушку.

Посадка картошки:

Для начала необходимо запастись качественным посадочным и укрывным материалом.

Время посадки то же, что и при классическом способе, который подходит для вашего климата.

Дальше следует действовать в таком порядке:

Обработать специальными средствами посадочный материал, чтобы уберечь его от вредителей.

Разложить клубни по поверхности грядки на том расстоянии, что и при обычной посадке.

Если у вас нет кота, нужно разложить ловушки для грызунов.

Уложить органическое укрытие слоем в 40-50 см.

Если в ветреную погоду солома начинает разлетаться, достаточно прижать ее ветками.

В засушливую погоду требуется полив, в другое время в этом нет необходимости.

Для получения действительно богатого урожая необходимо следовать еще нескольким советам:

Перед высадкой картофель необходимо прорастить. Обычно бывает достаточно трех недель.

Если укрытия не хватает, то можно выкопать неглубокую лунку, заложить в нее клубень, слегка присыпать землей, а сверху, именно на эту лунку укладывать солому.

Чтобы молодые ростки смогли пробить толстый слой соломы, сначала ее укладывают пластом в 10 см, а когда кустики проклюнутся, то докладывают до слоя в 50 см.

Если солому взять негде, можно использовать сено. Но оно мягче и после нескольких дождей оседает и слеживается в плотную массу, поэтому его придется ворошить.

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