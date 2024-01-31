Весенние работы в малиннике: каким должен быть уход для хорошего урожая

01:40 2024-01-31
Весенние работы в малиннике: каким должен быть уход для хорошего урожая

Весна - это время большой работы на садовом участке, когда нужно успеть сделать многое, ухаживая за садовыми растениями.

Весенние работы в малиннике

Начинают с поднимания пригнутых на зиму кустов – но эту работу обычно проводят в регионах с суровой зимой.

Побеги отвязывают и поднимают, после чего обрезают поврежденные ветки - вымерзшие и сломанные и затем подвязывают к шпалере.

Ремонтантные сорта следует вырезать до уровня почвы, если осенью не успели это сделать.

Формировка малины весной

У побегов укорачивают их верхушки – обрезку проводят до первой крупной почки.

Вырезают лишние побеги (обычно наиболее тонкие и слабые) – нужно оставить по 4–6 штук на куст, а при выращивании лентой - 10–12 штук на 1 погонный метр ряда.

Весенняя посадка

Весной проводят посадку новых саженцев малины, для чего выбирают однолетние кусты с хорошо сформированной почкой возобновления (она еще не должна распуститься).

До момента посадки корни саженцев нужно держать влажными – их нельзя пересушивать.

Побеги обрезать наполовину или чуть больше, в дальнейшем нужно удалять цветоносы – в первый год не надо давать малине цвести.

Малина влаголюбива и особенно часто следует поливать молодые саженцы – пока не отрастут новые побеги на высоту 80–100 см.

Подготовка почвы для посадки

Новые саженцы малины сажают на новом месте, но если такой возможности нет и посадку делают на месте, где и раньше росла малина, можно посадить с полной заменой почвы или без замены.

В случае полной замены почвы (наиболее благоприятный вариант) копают траншею 60–100 см шириной и 30–50 см вглубь и вычищают от земли и старых растительных остатков и полностью заполняют новым грунтом.

Если посадку проводят без замены старого грунта, то нужно 2 года готовить место к посадке.

Площадь очищают от старых кустов малины, заправляют органикой (компостом или перегноем) и в течение двух лет выращивают овощные культуры (картофель, томаты, огурцы, капусту и др.), при этом нужно постоянно выкорчевывать появляющуюся поросль старой малины.

Затем проводят посадку, предварительно внеся в почву 8–12 кг/м² компоста и по 40–50 г фосфорных и калийных удобрений.

Для раскисления нужно добавить в почву доломитовую муку, которая содержит необходимый для малины магний.

Посадка малины в траншею с компостом

За 1-2 года до посадки готовят траншею (40–60 см ширина и 30–40 см глубина) и в течение летних сезонов собирают в ней компост из растительных остатков, которые пересыпают почвой, опилками и перегноем, затем перекапывают и увлажняют.

Весной, перед посадкой в компосте делают лунки, которые заполняют черноземом с минеральными удобрениями и в них высаживают саженцы малины.

Подкормки весной

Малине больше всего необходимы такие элементы как азот и калий.

Весной дают органику – можно использовать полуперепревший навоз или компост в количестве 5–15 кг/м² и фосфорные (10–15 г/м²) и калийные (15–20 г/м²) удобрения.

Если в прошлом сезоне был обильный урожай, или при слабом росте побегов, вносят аммофос (15–20 г/м²). Также при слабом росте побегов вносят доломит (по инструкции).

Если после распускания листьев наблюдается хлороз – поможет сульфат магния (до 10 г/м²),

Укрепить хрупкие побеги поможет кальциевая селитра – внести до 10 г/м².

Уход весной

После проведения всех мероприятий, посадки малины мульчируют органикой (слоем до 7 см), это послужит профилактикой от побеговой галлицы.

Поливать малину нужно часто, но не следует ее «заливать» - почву промачивают до 30–40 см два раза за весну, особенно в жару.

Защита от вредителей весной

В теплом климате малине вредит листовая и побеговая тля.

При сильном поражении придется удалить надземную часть растения, но лучше не допускать этого и рано весной опрыскивать посадки препаратами 30 Плюс или Профилактин.

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