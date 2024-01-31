Подготовка луковиц гладиолусов к посадке и сроки высадки: советы эксперта

Кстати, лучше не покупать голландские луковицы в гипермаркетах.

Они часто бывают заражены, да еще и накачены "химией", и очень быстро потеряют красивый вид.

Если решили заняться разведением гладиолусов, приобретайте посадочный материал у коллекционеров.

После очистки и обработки луковицы размещают на светлом месте, например, около окна.

Не нужно их опрыскивать, или раскладывать на влажные опилки.

На сухом и светлом месте у луковиц скоро начнут появляться корешки, а затем и стебли.

Чтобы ростки росли ровно и равномерно, луковицы нужно время от времени поворачивать другой стороной к свету.

Обработка луковиц

Сразу после чистки луковицы обрабатывают от болезней и вредителей (карбофос, актеллик).

Через несколько дней полезно опрыскать их стимулятором роста.

Примерно за неделю до посадки следует обработать от грибных болезней раствором медного купороса.

А перед самой посадкой еще раз повторить обработку от вредителей инсектицидом.

Поврежденные луковицы

Если на луковицах имеются небольшие повреждения, их просто вырезают и припудривают места срезов золой или обрабатывают "зеленкой".

Такие луковицы желательно высадить в грунт как можно раньше, тогда они начнут получать из земли полноценное питание, и растение справится с болезнью.

Но до момента высадки эти луковицы следует держать на расстоянии от здоровых экземпляров.

При наличии крупных повреждений луковицы лучше уничтожить.

При обнаружении на луковицах даже небольших повреждений следует поменять место их посадки на участке.

Посадка гладиолусов в грунт

Место посадки нужно подготовить заранее – внести удобрения и прогреть почву.

Время высадки зависит от погодных условий в вашем регионе и от сорта – в условиях средней полосы, подмосковья и тем более Сибири не стоит сажать поздние сорта.

В Подмосковье можно сажать гладиолусы с интервалами в 7-10 дней: самыми первыми в 20-х числах апреля посадить поврежденные луковицы, затем в самом конце апреля, потом – 8-10 мая и последний срок - 15-20 числа - ранние сорта.