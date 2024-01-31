Некачественные диеты без жиров и углеводов могут сокращать срок жизни

09:44 2024-01-31
Некачественные диеты без жиров и углеводов могут сокращать срок жизни

Питание с низким содержанием жиров и углеводов не является условием для продления жизни.

Ограниченные по жирам и углеводам диеты стали простым и популярным средством в борьбе с лишними килограммами.

Люди мотивируют это тем, что высокое содержание углеводов связано с ростом воспаления и резистентностью к инсулину, а жиров – с повышением уровня холестерина и ухудшением работы сердечно-сосудистой системы.

Вместе с тем, новое исследование Гарвардского университета показало, что ограниченный по углеводам и жирам рацион не увеличивает продолжительность жизни.

На самом деле те, кто следует такому стилю питания, не получают необходимые вещества, поскольку едят некачественные продукты, поэтому находятся под повышенным риском смертности на 6-7%.

Исследователи говорят, что правильное и сбалансированное питание из цельных продуктов может дольше сохранять здоровье и жизнь.

Таким образом новое исследование опровергло превосходство низкоуглеводной диеты с низким содержанием жиров.

Выяснилось, что те, кто получает мало углеводов и жиров из нездоровой пищи и «пустых калорий», на самом деле под большей угрозой ранней смерти, чем население в целом.

Исследователи предполагают, что качество, а не количество веществ, включая жиры и углеводы, определяет, как наша диета влияет на долголетие.

Более того, что отказ от углеводов в виде хлеба, пасты, зерновых и пива, жиров из красного мяса, молока, сыра и некоторых масел, поможет похудеть лишь на короткое время.

В отношении общего здоровья в долгосрочной перспективе, данных не так много.

Однако кето-диету, которая позволяет есть жирную пищу, но требует сокращения или почти полного исключения углеводов, назвали не только неустойчивой по результатам, но и потенциально вредной для здоровья в будущем.

Изучая влияние диет с низким содержанием углеводов и жиров на длительность жизни, ученые из Гарварда учли данные питания большой группы участников.

Они пришли к выводу, что люди, которые жили на нездоровых низкоуглеводных диетах, оказались под более высоким риском смерти, как и те, чьи диеты были низкокалорийными, но нездоровыми по качеству.

Углеводы из источников низкого качества – очищенного зерна, белого хлеба и белого риса, обработанной муки или с добавлением сахара показали тот же негативный эффект.

Точно так же диеты с низким содержанием общего жира, но состоящие в основном из насыщенных жиров, не дают много энергии и способствуют повышению уровня холестерина, чем повышают риск сердечных заболеваний и инсульта.

Напротив, диеты, богатые цельными фруктами, овощами, зерном, рыбой и мясом, являются наиболее проверенными способами оставаться как можно дольше здоровым и обеспечить более долгую и здоровую жизнь.

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