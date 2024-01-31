3-разовое питание диабетиков специалисты признали более эффективным

09:51 2024-01-31
3-разовое питание диабетиков специалисты признали более эффективным

Новый режим питания, соответствующий биологическим часам человека, может быть лучшим при диабете, чем принятый 5-6- разовый.

Исходя из этого, группа израильских исследователей выдвинула гипотезу о том, что прием пищи в соответствии с естественными часами человека, при которых обычно требуется три приема пищи в день, может помочь физиологическим процессам лучше синхронизироваться и уменьшить количество инсулина.

Профессор Якубович и ее коллеги провели исследование, подтверждающее, преимущества трехразового питания, при котором калории, богатые крахмалом, следует употреблять только утром.

Напротив, ужин должен быть легким. Это улучшает баланс глюкозы и гликемический контроль.

Так, на завтрак участников был хлеб, фрукты и сладости, они употребляли более насыщенный обед, но скромный ужин, в котором не было крахмалистой пищи, сладостей и фруктов.

В итоге участники, питавшиеся трижды в день, теряли вес и значительно улучшили показатели сахара в сравнении с 5-6-разовым питанием.

Потребность в лекарствах, особенно в инсулине, существенно снизилась. Некоторые люди даже смогли полностью отказаться от его использования.

Кроме того, диета из трех приемов пищи улучшила экспрессию генов биологических часов.

Это говорит о том, что она не только более эффективна в борьбе с диабетом, а и может предотвратить многие осложнения - сердечно-сосудистые заболевания, старение и рак, которые регулируются генами биологических часов, предположила профессор.

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