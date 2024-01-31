Умерла звезда сериала «Клон» Жандира Мартини

Актриса Жандира Мартини ушла из жизни. Как напоминает СтарХит, зрители помнят ее по роли в сериале «Клон», где артистка исполнила роль доброй и мудрой служанки Зорайде, ставшей подругой строптивой Жади.

Трагедия произошла еще 29 января. Причина смерти 79-летней звезды при этом не сообщается. Но, по некоторым данным, она болела раком легких.

Она ушла от нас, моя Зорайде. Работать с тобой было привилегией, - написала в личном блоге поделилась сценарист «Клона» Глория Перес.

Коллеги также высказали слова сочувствия родным и близким звезды. Активно пишут соболезнования и поклонники таланта артистки.