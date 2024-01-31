10 интересных фактов об удивительной Грузии

Исторически сложилось, что у Грузии есть несколько названий. Мусульмане называют ее Гюрджистан.

У европейцев она зовётся Джорджия или Георгия. Сами же грузины называют свою страну Сакартвело.

Приблизительно в один и тот же период истории Испания и Грузия имеют одинаковое название – Иберия.

Объяснений этому совпадению нет и до сих пор неизвестно что же связывало эти два государства.

Грузинские историки предполагают, что испанцы являются их потомками. Сами же испанцы всячески отвергают такое родство.

В грузинском языке не выявлены понятия женского или мужского рода, его определяют по контексту.

Также в грузинском языке отсутствуют заглавные буквы, а в словах нет ударения, лишь в определенном месте повышается тон.

Неправильно произнесённое слово может кардинально поменяться в значении.

Очень часто в многоэтажных домах можно увидеть платные лифты.

Для того, чтобы подняться на верхние этажи, необходимо заплатить определенную сумму. Спуститься вниз можно бесплатно.

При встрече в Грузии принято целовать друг друга в щёчку, даже у мужчин. На Кавказе это является проявлением уважения и особого почтения.

В некоторых районах Грузии сохранилась традиция воровать невесту.

Это действие больше похоже на театральную постановку и происходит с согласия жениха и невесты.

По традиции, невесту следует поймать, посадить в мешок и передать кунакам жениха.

В гостях у грузинских хозяев не принято разуваться или просить домашние тапочки. Это считается неприличным.

Во время застолья в Грузии никто не вправе выпить бокал вина, пока все присутствующие за столом не произнесут тост.

Главным считается тамада. Как правило, это либо хозяин дома, либо он назначает тамадой кого-то из гостей.

Национальные грузинские блюда, такие как шашлык или хинкали, принято есть без использования ножа и вилки.

Мясо обязательно едят руками, смакуя каждый кусочек. Это не считается проявлением дурных манер или плохого воспитания.

Пустая тарелка или бокал во время застолья считается признаком того, что гость желает добавки.

А так как грузины очень гостеприимный народ, то наливать вино они могут бесконечно.

Если же гость изрядно переборщил с алкоголем и не в состоянии сесть за руль, он может обратиться к полицейским с просьбой о помощи.

Они совершенно бесплатно доставят к дому и нетрезвого водителя и его автомобиль.